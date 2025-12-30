Гръмна скандал. Нападнаха ли Путин

Украинският президент Володимир Зеленски категорично отхвърли твърденията на Русия, че Украйна е извършила атака с дронове срещу една от резиденциите на руския президент Владимир Путин. Той твърди, че обвиненията са "типични руски лъжи", целящи да провалят мирните усилия и да оправдаят нови военни действия срещу Украйна, предава Нова телевизия.

Скандалът избухна, след като руският външен министър Сергей Лавров заяви, че Киев е предприел масирана атака през нощта срещу понеделник.

Според Москва са били използвани 91 дрона с голям обсег, насочени срещу държавна резиденция на Путин в северозападния руски регион Новгородска област.

Руските власти обявиха, че всички безпилотни летателни апарати са били свалени от системите за противовъздушна отбрана и че няма жертви или материални щети. Въпреки това Москва предупреди, че ще преразгледа позицията си в мирните преговори заради предполагаемото нападение.

От украинска страна реакцията беше остра. Зеленски подчерта, че Русия използва подобни твърдения като пропаганден инструмент.

"Това е опит да се даде извинение за продължаване на атаките срещу Украйна и за подкопаване на дипломатическите усилия", заяви той.

