Гръмна мега скандал с Бил Гейтс!
Той отрича всички обвинения на Епстийн
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Той отрича всички обвинения на Епстийн
Взаимни обвинения и ново напрежение
Пиратка гръмна в ръката на 13-годишно момче. Инцидентът е станал на 13 декември в село Хърсово, съобщиха от ОДМВР-Разград за "Дарик". Пострадалият па...
Варна. Голяма газова бутилка e гръмнала в ж.к. „Левски" във Варна. Жена и дете са пострадали, съобщи Фокус, позовавайки се на информация на МВР. Всл...
Бургас. Мълния порази 9-годишно дете край айтоското село Карагеоргиево. Малкият Йордан е оцелял, но е изпаднал в безсъзнание и част от тялото му посин...
Враца. Електрически бойлер гръмна в жилищен блок във Враца. Инцидентът е станал тази сутрин, на улица "Братя Миладинови", съобщи БНР. Няма пострадали...