Всичко за Гръмна

Следете всички новини, анализи и коментари за Гръмна. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Свят Моят град Любопитно
Мълния удари 9-годишно дете

Мълния удари 9-годишно дете

Бургас. Мълния порази 9-годишно дете край айтоското село Карагеоргиево. Малкият Йордан е оцелял, но е изпаднал в безсъзнание и част от тялото му посин...

27 май | 16:36
0 коментара
36995
Гръмна бойлер във Враца

Гръмна бойлер във Враца

Враца. Електрически бойлер гръмна в жилищен блок във Враца. Инцидентът е станал тази сутрин, на улица "Братя Миладинови", съобщи БНР. Няма пострадали...

21 май | 12:10
0 коментара
8058