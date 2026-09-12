Край на евтинията от Китай? Нова такса за пратките от 1 ноември
Shein, Temu и AliExpress ще бъдат сред платформите, засегнати от новите правила на Брюксел
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Shein, Temu и AliExpress ще бъдат сред платформите, засегнати от новите правила на Брюксел
Влиза в сила митото от 3 евро
Страната ще регулира допълнително електронната търговия
Чикаго. Рекордните 2,29 млрд. долара оборот са реализирани чрез онлайн пазаруване в така наречения "Cyber Monday" – първият понеделник след Деня на бл...