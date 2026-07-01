Обрат с малките пратки. Брюксел наложи нови правила

От 1 юли Европейският съюз влиза в нов митнически режим, който променя начина, по който стоки, пратки и дигитални активи преминават границите му. Това е най-мащабната реформа в митническата политика на ЕС от последното десетилетие - целта е да се ограничи нелоялната конкуренция, да се защити европейският бизнес и да се въведе ред в електронната търговия, която през последните години се превърна в глобален лабиринт.

Нови мита за малките пратки

От днес всяка пратка на стойност до 150 евро, идваща от трети страни, се облага с фиксирано мито от 3 евро на вид артикул. Мярката е временна - до 1 юли 2028 г., когато ще заработи новата цифрова митническа платформа на ЕС.

Причината е проста: милиони малки пратки, най-често от азиатски онлайн платформи, досега влизаха в Европа без мито, което създаваше неравнопоставеност спрямо европейските търговци и рискове за безопасността на потребителите.

Новата такса ще се добавя към евентуалните такси за обработка, които Европейската комисия ще въведе до ноември тази година. Така всяка покупка от чужд онлайн магазин ще има реална цена, включваща митнически контрол и отговорност.

Строг режим за стоманата

Промените засягат и пазара на стомана - стратегически сектор за европейската индустрия. Новият регламент заменя досегашните защитни мерки с митнически квоти, които ограничават безмитния внос с 47% спрямо предишните нива.

За стомана, внесена извън квотите, митото се увеличава от 25% на 50%. Целта е да се предотврати пренасочването на евтин внос от трети страни и да се стабилизира вътрешният пазар.

Общата квота за внос на стомана в ЕС е определена на 18,3 милиона тона, а държави като Исландия, Лихтенщайн и Норвегия остават извън системата.

Криптовалутите под лиценз

От днес в сила влиза и новият режим за криптоактиви съгласно Регламента MiCA (Markets in Crypto-Assets). Само лицензирани компании могат да предлагат услуги с криптовалути в рамките на ЕС.

Потребителите вече могат да проверяват кои доставчици са лицензирани чрез регистъра на Европейския орган по ценни книжа и пазари (ESMA). Клиентите на нелицензирани платформи трябва да прехвърлят активите си към одобрени оператори или да ги съхраняват в лични портфейли.

Така Европа въвежда първия цялостен регулаторен режим за криптовалутите в света - стъпка към по-сигурен и прозрачен дигитален пазар.

Ново начало в търговията със САЩ

Също от 1 юли влиза в сила търговското споразумение между ЕС и САЩ, което премахва митата върху редица американски промишлени стоки и дава преференциален достъп на селскостопански продукти до европейския пазар.

Споразумението, договорено между Урсула фон дер Лайен и Доналд Тръмп, ще действа до края на 2029 г. и цели да укрепи най-големите двустранни търговски отношения в света - над 1,7 трилиона евро годишен обмен и 43% от световния БВП.

Нова карта на световната търговия

Юли започва с нови правила, които ще пренаредят картата на световната търговия. Европа се опитва да бъде едновременно отворена и защитена - да насърчава иновациите, но и да пази своите производители и потребители.

Митата вече не са просто цифри - те са инструмент за баланс в един свят, който се движи все по-бързо между реалното и дигиталното.

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