Камшикът на „Ел Ниньо“ съсипа бирата в Чехия

Брутални горещи вълни и безпрецедентна суша подложиха на унищожителен тест селското стопанство в цяла Европа, изпепелявайки основни продоволствени култури. Според шокиращ анализ на нидерландската банка „Триодос“ (Triodos), екстремното време и пресъхването на почвите заплашват да свият брутния вътрешен продукт на Европейския съюз с 1 на сто само през настоящата 2026 г., което се равнява на колосална загуба от около 180 милиарда евро. Комбинацията от изкуственото глобално затопляне и мощния климатичен феномен „Ел Ниньо“ превърна плодородни доскоро региони в прашни пустини.

Картофите за „Макдоналдс“ остават твърде къси

В Нидерландия ситуацията е извън контрол, като в големи части от страната на фермерите вече е наложено пълно вето за използване на вода от потоци и канали за напояване. В провинция Зеландия фермерите берат картофите месец по-рано от обичайното, като добивите са с една трета по-ниски. Реколтата е толкова силно увредена от сухия въздух и слънцето, че клубените са малки и деформирани. Производители, които захранват световни вериги като „Макдоналдс“, алармират, че тази година ще бъде почти невъзможно да се осигурят дълги френски картофи.

Чешката бира пред колапс

Климатичната криза удари директно и един от най-обичаните символи на Чехия – бирата. Най-големият пивоварен гигант в страната – „Пилзенски Праздрой“ (Plzensky Prazdroj), официално обяви, че очаква тежки финансови загуби заради критично слабата реколта от хмел. Промененият режим на валежите – дълги сухи периоди, последвани от внезапни силни бури – пречи на водата да попие в сухата почва. Ако сушата продължи три поредни години, това ще се превърне в екзистенциален проблем за производството на хмел и пивоварния бизнес в региона.

Прах в Унгария и блокаж по Дунав

В Босна и Херцеговина, където земеделието осигурява 10% от работните места, фермерите отчитат катастрофален срив при царевицата. Вместо обичайните 6-7 тона от хектар, тазгодишните добиви едва достигат 1,5 тона, а ливадите с детелина са изчезнали напълно. В Унгария пасищата за добитък се превърнаха в прах, което принуждава стопаните да купуват скъп фураж.

В Румъния сушата срина критично нивото на река Дунав. Това блокира изцяло логистиката и превоза на зърно по вода. Терминалите са хронично претоварени, а фермерите са в абсолютна паника, тъй като няма къде да съхраняват току-що прибраното слънчогледово семе и царевица. Европейското земеделие крещи за нови технологии и спешни инвестиции във водохранилища, преди природата окончателно да е затворила кранчето на храната.

