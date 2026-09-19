Ключов сигнал за България от ОИСР! На финалната права сме

България се намира в края на техническата фаза от присъединяването си към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Това е заявил генералният секретар на ОИСР Матиас Корман на среща със заместник министър-председателя и министър на финансите Гълъб Донев в Дъблин. Разговорът се проведе покрай заседанията на Еврогрупата и неформалния ЕКОФИН на 18 и 19 септември, където сред големите теми бяха изкуственият интелект, конкурентоспособността на европейските банки и производителността

България иска технологиите да стигнат до повече компании

Една от ключовите дискусии на финансовите министри беше за бъдещето на финансовите иновации и въздействието на изкуствения интелект върху икономиката, пазара на труда и обществото. Управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева участва в разговорите за възможностите и рисковете, които носи бързото развитие на изкуствения интелект. Ирландското председателство постави срещата под мотото „Дигиталният момент на Европа“, като сред основните теми бяха именно ИИ, растежът и производителността.

Гълъб Донев подчерта, че за България е важно научният и изчислителният капацитет да не остава достъпен само за ограничен брой големи компании и институции.

Според българската позиция повече предприятия и администрации трябва да могат да използват инфраструктурата и технологиите, необходими за развитието и внедряването на изкуствен интелект. Донев проведе и кратка среща с Кристалина Георгиева в рамките на форума.

Банките искат по-малко регулаторна тежест

В работния обяд на ЕКОФИН министрите обсъдиха конкурентоспособността на банковия сектор на ЕС. Българската позиция е, че силната капитализация на банките и достатъчният капацитет за поемане на загуби остават основна защита както за самите финансови институции, така и за вложителите.

В същото време Донев постави акцент върху натрупаната регулаторна тежест, която според България се превръща в структурно предизвикателство за конкурентоспособността на европейските банки. София подкрепя започнатото опростяване на надзорното и регулаторното отчитане и настоява правилата да останат пропорционални и съобразени с рисковете, без да се отслабва финансовата стабилност.

Конкурентоспособността, банковата реформа и финансовите иновации бяха официално определени от ирландското председателство като централни теми на двудневната среща в Дъблин.

Производителността става решаваща за еврозоната

Еврогрупата обсъди и проблема с все по-слабия потенциал за растеж на европейската икономика. Със застаряването на населението увеличаването на заетостта постепенно губи ролята си на основен двигател и производителността се превръща във все по-важен източник на устойчив растеж.

Европа разполага със сериозни предимства - силна научна база, образована работна сила, високи спестявания и единен пазар с около 450 млн. потребители. Предизвикателството е тези ресурси да бъдат превърнати по-бързо в инвестиции, иновации и по-висока конкурентоспособност. Президентът на Еврогрупата Кириакос Пиеракакис също подчерта след срещата, че производителността и конкурентоспособността ще определят способността на Европа да създава по-добре платени работни места и да финансира технологичното си и икономическо развитие.

България е близо до края на техническите преговори

Особено важна за България беше двустранната среща на Донев с генералния секретар на ОИСР Матиас Корман.

Финансовият министър потвърди, че членството в организацията остава стратегически приоритет и че правителството ще продължи работата по оставащите технически прегледи. Корман е отчел, че България вече се намира в края на техническата фаза от присъединяването.

Това съответства и на оценката на самата ОИСР от тази година. В доклад на организацията България е посочена сред държавите, които са близо до приключване на техническата фаза на присъединителния процес. През май българското външно министерство съобщи, че са завършени прегледите в 19 от общо 25 работни органа на ОИСР.

Разговор и с президента на ЕБВР

В Дъблин Донев се срещна и с президента на Европейската банка за възстановяване и развитие Одил Рено-Басо. Той представи приоритетите на правителството за стабилизиране на публичните финанси и запазване на финансовата устойчивост в средносрочен план.

Двамата са обсъдили и възможности за разширяване на сътрудничеството между България и ЕБВР, включително чрез публично-частни партньорства.

В заседанията и двустранните разговори участва и заместник-министърът на финансите Методи Методиев. Самото участие на Донев в неформалния ЕКОФИН в Дъблин беше предварително обявено от Министерството на финансите, а срещата се проведе на 18 и 19 септември в рамките на ирландското председателство на Съвета на ЕС.