Абровски с горещ коментар за цената на хляба

"Не би трябвало да има сериозно повишение на цената на хляба, защото както виждате, това, което зависи от Министерство на земеделието, правителството го прави по най-добрия начин". Това заяви министърът на земеделието Пламен Абровски.

Самият факт, че ние успяхме в условията на абсолютен бюджетен дефицит да отделим 170 милиона евро, с които да подпомогнем земеделските производители за разликата в цената на газьола между 25-а и 26-а година и да ги подпомогнем за разликата на цената на торовете между 25-а и 26-а година, е нещо изключително успешно, което беше направено, защото една Румъния средства по тази линия няма да предостави. Една Гърция ще предостави на своите производители едва 40 милиона, каза Абровски.

Той заяви, че към момента няма ръст на цените. По думите му правителството работи по мерки за контрол на хранителната верига – от производството до търговската мрежа.

Той коментира, че евентуално поскъпване би било резултат от икономически обосновани фактори. Според Абровски са предприети и действия за ограничаване на рязкото увеличение на цената на хляба.