250 евро във Варна, 150 в Дъблин. Абровски посочи къде е проблемът
Според земеделския министър натискът върху цените е много по-видим в ресторантите, отколкото при основните храни
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Според земеделския министър натискът върху цените е много по-видим в ресторантите, отколкото при основните храни
Министърът даде началото в Долината на Струма, докато новите инвестиции в Мелнишко контрастират със свиването на лозята в страната
Земеделският министър призна, че законът допуска прекалено широки вариации при продуктите на пазара
Единствено при ясно разграничаване между истинските продукти и имитациите могат да бъдат защитени интересите на потребителите
4 язовира изискват спешен ремонт
Професор Светла Янчева поема БАБХ
От януари досега обществената поръчка се бави някъде из ведомствата
Извършихме хиляди проверки, каза министърът н аземеделието
Министерството на земеделието и храните започва системни проверки
Министър Христанов обяви спешни плащания, мерки срещу спекулата и засилен контрол по границите
Направихме над 1000 проверки, каза министърът на земеделието
Христанов говори за мрежа в цялата страна, институции мълчали въпреки сигнали
Всички, които опитват да прикрият хранителна мафия, ще бъдат отстранени, каза земеделският министър
Говори за проверки, сигнал до прокуратурата и „безпрецедентни атаки“
Включи се в Сесия на тема „Устойчиво използване на водата“
България разчита на европейски защитни механизми и компенсации при ценови сътресения
Министърът настоя за равни стандарти, силна ОСП и реална подкрепа за земеделието в ЕС
Служителите на ведомството договарят търговски сделки, дават препоръки за хранене
Вчера Главчев предложи Стефан Димитров да бъде освободен от поста външен министър, сега е земеделският министър
Желаещите да участват трябва да изготвят предложение за справяне с един от двата най-сериозни казуса в сектора