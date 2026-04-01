Почти половин милиард евро влиза в земеделието! Държавата спасява сектора

Служебният министър на земеделието Иван Христанов обяви, че държавата предприема спешни мерки за стабилизиране на сектора чрез вливане на значителен финансов ресурс и засилен контрол върху пазара. Той подчерта, че най-големият проблем в момента не са само цените, а липсата на ликвидност при производителите. Министърът говори пред медии преди откриването на 20-тия юбилеен Великденски форум от кампанията „Да! на Българската храна“. Темата е "Гарантиране на продоволствената сигурност на България в условията на глобална енергийна криза".

В отговор на въпроси на журналисти министърът коментира и акцията „Чиста храна“, цените преди Великден, както и ситуацията със заболяванията по животните. По думите му целта е да се избегнат спекулации и да се гарантира стабилност в сектора.

Христанов заяви, че „най-важното нещо в момента е да вкараме ликвидност в цялата система“, тъй като при липса на средства земеделците не могат да закупят дори основни ресурси като торове. Той уточни, че вече са разплатени 80 млн. лева, а в следващите три месеца по изтеглен график ще бъдат изплатени още между 400 и 470 млн. евро. Така общият ресурс, който ще влезе в сектора, ще достигне почти половин милиард евро.

По отношение на акцията „Чиста храна“ министърът отчете „изключително положителни“ резултати. Според него се наблюдава повишено доверие от страна на коректните производители, които до момента са били под натиск от нелоялна конкуренция. В същото време проверките разкриват сериозни нарушения, включително залежала храна - месо и сирене, предназначени за унищожаване, а не за продажба.

Христанов подчерта, че контролът по границите също е засилен, като даде пример с установени количества от близо четвърт тон продукти, подобни на сирене. Той припомни, че се предприемат мерки, подобни на тези от 2022 г. на „Капитан Андреево“, за да се ограничи вносът на рискови храни и да се защити българското производство.

По темата за цените преди Великден министърът заяви, че не се очаква обща инфлация при храните, въпреки че има предпоставки за ръст при отделни продукти. Той посочи, че се водят разговори с Комисията за защита на конкуренцията и Комисията за защита на потребителите, за да не се допуска спекулативно повишение. „Не виждаме предпоставки за обща инфлация“, каза Христанов, но допълни, че при необосновани скокове ще се търси намеса.

Министърът коментира и казуса с животновъд от социалните мрежи, като увери, че извършената проверка е била рутинна и „не е била насочена лично“ към конкретно семейство. Той подчерта, че Министерството на земеделието няма да се превръща в репресивен орган.

Сред конкретните мерки бе обявено и увеличение на отстъпката за газьола за земеделците - от 21 на 31 цента на литър. Това ще донесе допълнителна подкрепа от около 27,3 млн. евро за сектора. Освен това се подготвя помощ за земеделци с пропаднали площи заради суша и високи температури.

Христанов предупреди и за риск от разпространение на заболявания по животните, като посочи случаи в съседни държави. По думите му вече е засилено полицейското присъствие по границите, за да се избегне сценарий като този от 2025 г., когато бяха засегнати хиляди животни.

В заключение министърът подчерта, че мерките се предприемат спешно, за да не се загубят средства и да се гарантира стабилност в сектора, като заяви, че „няма да се губи нито час“ в работата по тях.

