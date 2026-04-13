Ще си оближете пръстите- кюфтета на фурна с варени яйца. Тайната съставка

Това ястие комбинира кюфтета без лук с плънка от варени яйца, което го прави по-апетитно и различно. Ефектен начин да оползотворите яйцата от Великден.

Ястието е подходящо за семейна вечеря или обяд и се приготвя лесно във фурна, съобщават колегите от Bulgaria ON AIR.

Необходими продукти:

кайма 800 г

1 сурово яйце

черен пипер

кимион

чубрица

червен пипер

1 с.л. кисело мляко

щипка сода бикарбонат

1 филия стар хляб

5 твърдо сварени яйца

2 бр. чушки

2 бр. тиквички

кашкавал

Приготвяне на каймата

Каймата се омесва със сурово яйце, млян черен пипер, кимион, чубрица и червен пипер.

Добавя се и смес от кисело мляко със сода, както и натрошена филия хляб.

Оформяне на кюфтетата

С влажни ръце от сместа се оформят около десет питки.

Във всяка се поставя по половин сварено яйце, след което се затварят добре и се оформят като кюфтета.

Подреждат се в тава върху тънко нарязани зеленчуци.

Печене във фурната

Към ястието се добавят мазнина, вода и сух зеленчуков микс по вкус.

Кюфтетата се пекат в предварително загрята фурна на 200 градуса до готовност.

Малко преди края на печенето върху кюфтетата се настъргва кашкавал, който се разтапя и образува апетитна коричка.

