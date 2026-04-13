Ще си оближете пръстите- кюфтета на фурна с варени яйца. Тайната съставка

Това ястие комбинира кюфтета без лук с плънка от варени яйца, което го прави по-апетитно и различно. Ефектен начин да оползотворите яйцата от Великден.
Ястието е подходящо за семейна вечеря или обяд и се приготвя лесно във фурна, съобщават колегите от Bulgaria ON AIR.
Необходими продукти:
кайма 800 г
1 сурово яйце
черен пипер
кимион
чубрица
червен пипер
1 с.л. кисело мляко
щипка сода бикарбонат
1 филия стар хляб
5 твърдо сварени яйца
2 бр. чушки
2 бр. тиквички
кашкавал
Приготвяне на каймата
Каймата се омесва със сурово яйце, млян черен пипер, кимион, чубрица и червен пипер.
Добавя се и смес от кисело мляко със сода, както и натрошена филия хляб.
Оформяне на кюфтетата
С влажни ръце от сместа се оформят около десет питки.
Във всяка се поставя по половин сварено яйце, след което се затварят добре и се оформят като кюфтета.
Подреждат се в тава върху тънко нарязани зеленчуци.
Печене във фурната
Към ястието се добавят мазнина, вода и сух зеленчуков микс по вкус.
Кюфтетата се пекат в предварително загрята фурна на 200 градуса до готовност.
Малко преди края на печенето върху кюфтетата се настъргва кашкавал, който се разтапя и образува апетитна коричка.
Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com