ДА! На българската храна

Ще си оближете пръстите- кюфтета на фурна с варени яйца. Тайната съставка

Така оползотворявате яйцата от Великден, а и става бързо

Снимка: Bulgaria ON AIR
13 апр 26 | 10:54
415
Боряна Колчагова

Това ястие комбинира кюфтета без лук с плънка от варени яйца, което го прави по-апетитно и различно. Ефектен начин да оползотворите яйцата от Великден.

Ястието е подходящо за семейна вечеря или обяд и се приготвя лесно във фурна, съобщават колегите от Bulgaria ON AIR.

Необходими продукти:

  • кайма 800 г

  • 1 сурово яйце

  • черен пипер

  • кимион

  • чубрица

  • червен пипер

  • 1 с.л. кисело мляко

  • щипка сода бикарбонат

  • 1 филия стар хляб

  • 5 твърдо сварени яйца

  • 2 бр. чушки

  • 2 бр. тиквички

  • кашкавал

Приготвяне на каймата

Каймата се омесва със сурово яйце, млян черен пипер, кимион, чубрица и червен пипер.

Добавя се и смес от кисело мляко със сода, както и натрошена филия хляб.

Оформяне на кюфтетата

С влажни ръце от сместа се оформят около десет питки.

Във всяка се поставя по половин сварено яйце, след което се затварят добре и се оформят като кюфтета.

Подреждат се в тава върху тънко нарязани зеленчуци.

Печене във фурната

Към ястието се добавят мазнина, вода и сух зеленчуков микс по вкус.

Кюфтетата се пекат в предварително загрята фурна на 200 градуса до готовност.

Малко преди края на печенето върху кюфтетата се настъргва кашкавал, който се разтапя и образува апетитна коричка.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Коментирай