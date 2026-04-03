На трапезата: Сядаме с португалски агнета за Великден, салатата е лукс

Няма достатъчно българско, разчита се за внос, цената на килограм е от 10 до 18.95 евро

По стара българска традиция Великден събира семейството около маса с агнешко, боядисани яйца и пролетна зеленина. Тази година обаче, празникът се превръща в икономическо уравнение с куп неизвестни. Данните от браншови организации, търговци и пазари показват ясна картина – честването ще е по-скъпо, а изборът по-ограничен.

Агнешкото месо е в епицентъра на бурята. По информация от Министерство на земеделието и храните и седмичните наблюдения на Държавна комисия по стоковите борси и тържищата цените на едро се движат нагоре още от началото на годината. Причината не е една. По-малко животни, по-високи разходи за изхранване и транспорт, както и свито производство в целия регион. Международни анализи на Reuters и Bloomberg потвърждават същото – Европа влиза в период на недостиг на агнешко, а конкуренцията за наличните количества се засилва.

В България това означава конкретни числа: между 10 и 18.95 евро за килограм цяло агне и до 15 евро за разфасовки. Внос има – основно от Балканите – но той не е достатъчен, за да обърне тенденцията. Вносът конкретно е от Северна Македония, Румъния, Гърция, Нова Зеландия, Испания, Португалия.

В онлайн магазини се предлагат и български, и португалски и испански агнета - цели, дроб сърма или обрезки. Агнешките гърди са от Португалия, черва има от Кипър, както и агнешко шкембе от Великобритания.

Котлетите и ребрата са по 19 и 22 евро за килограм.

Шилета - български, вървят по 8-9 евро.

Но тук идва уловката – вносното месо често е по-евтино с 2–5 лв./кг, но не винаги е прясно и често се продава като „българско“.

Секторът отчита и спад с около 20 000 в броя на овцете, което допълнително ограничава предлагането. Очаква се недостигът да бъде компенсиран с внос на около 1000 тона агнешко месо.

Затова в социалните мрежи тихо се ражда нова великденска философия – не на лишението, а на пренареждането. Агнето вече не е центърът на масата, а внимателно премерен акцент – 1–2 килограма, колкото да „има за традицията“, но без да разбие бюджета. Останалото се поема от гарнитурите – повече картофи, ориз, салати, баници, онези стари, познати рецепти, които засищат и носят уют.

Вече има и пресни картофи в плод зеленчуците, обаче на солени цени.

Яйцата вървят по по-тиха, но също толкова устойчива линия нагоре. Според европейски данни, обобщени от European Commission, секторът остава под натиск заради болести по птиците и високи производствени разходи. Това се вижда и на дребно – между 0.18 и 0.30 евро за брой, като при по-качествени продукти цената се качва още. Тук няма дефицит, но има ясно изчезване на „евтиното яйце“. В различни части на страната, и цените са различни. При агнешкото - Централна България (Велико Търново, Ловеч, Плевен) цената е 4,73 €/кг, в Южна България (Кърджали, Стара Загора, Хасково) е 9,69 €/кг

Яйцата също показват регионални вариации: в Южна и Централна България цените са 0,27-0,28 €/брой, докато в Западна България и по Черноморието са 0,29-0,30 €/брой.

Зеленчуците – традиционната пролетна утеха – също не носят облекчение. Данните на Държавна комисия по стоковите борси и тържищата показват, че пазарът остава силно зависим от внос. Оранжерийното производство в страната се сблъсква със скъпа енергия, а това държи цените високи. Резултатът: домати до 3.5 евро за килограм, краставици до 3 евро, а на места почти 8 евро, дори марулята вече не е символ на достъпност.

Цялата тази картина се вписва в по-широкия контекст на хранителната инфлация, която, според анализи на Financial Times, променя не само цените, но и поведението на потребителите. Празничното пазаруване вече не е импулс, а внимателно планиране. Все по-често домакинствата правят компромиси – по-малко месо, по-евтини алтернативи, ограничени количества.

Сметката е ясна: между 65 и над 100 евро за стандартна великденска трапеза за семейство. Но зад цифрите стои по-дълбока промяна. Великден, който доскоро беше символ на изобилие, постепенно се превръща в тест за бюджета.

Как да не платим надценка

Пазарът преди празници има свой ритъм – цените тръгват нагоре, а етикетите понякога размекват с понижени цени. Затова да имаме едно наум.

. Гледайте произхода, не табелата

Агнешкото често се предлага като „българско“, но реално може да е внос. Търсете етикет с произход и кланица. При съмнение – питайте директно. Законът задължава търговеца да отговори.

. Сравнявайте цена на кг, не на „оферта“

Промоции тип „цяло агне изгодно“ често крият по-висока цена на килограм. Истината винаги е в крайната цена/кг.

. Внимавайте с „прясно“ месо

Ако месото изглежда твърде тъмно или сухо, възможно е да е размразявано. Истинското прясно агнешко е светло, с лек розов оттенък.

. Яйцата също имат код

Проверявайте маркировката върху яйцето – първата цифра показва начина на отглеждане. Срокът също е ключов, особено около празници.

. Зеленчуците – сезонът е ориентир

Твърде евтини домати в разгара на скъп пазар често означават компромис с качество или произход. Същото важи и за обратното – високата цена не гарантира свежест.

. Пазарувайте по-рано, но не прекалено

Най-високите цени обикновено са в последните 2–3 дни преди Великден. Но прекалено ранното купуване носи риск от разваляне.

. Следете официалните данни

Седмичните отчети на Държавна комисия по стоковите борси и тържищата дават ориентир за реалните цени на едро. Ако видите драстично отклонение в магазина – това вече е сигнал.

. Риба - добра алтернатива за Страстната седмица

Шаранът е традиционна великденска риба и вече поскъпва - с 4 на сто до 6,46 евро за килограм. По-достъпни алтернативи: цаца (3,29 евро за килограм), сафрид (5,89 евро за килограм), хек (5,01 евро за килограм) - всички без ценово отклонение тази седмица. Страстната седмица е период на повишено търсене на риба - ранната покупка е логична, подчертават от САПИ.

. Пазете касовата бележка

При съмнение за измама или подвеждаща информация, това е единственото ви доказателство.

Козунакът – тест за домакинята

Тази година козунакът излезе от сянката на агнето и се превърна в отделна тема за бюджета. Пазарът е разделен на три ясни нива – масов, „среден клас“ и занаятчийски, а разликите в цените вече са достатъчни, за да накарат хората да смятат.

В големите вериги най-базовите козунаци започват от около 1.50 – 2.50 евро (3–5 лв.) за 400–500 г. Това са индустриални продукти – с по-дълъг срок на годност, често с растителни мазнини и по-малко яйца. Те остават най-търсени заради цената, но компромисът в качеството е осезаем.

В „средния сегмент“ – пекарни и по-качествени марки – цените скачат до 3 – 6 евро (6–12 лв.). Тук вече има повече яйца, масло, добавки като стафиди, локум, шоколад. Това е най-масовият избор за семейства, които искат баланс между цена и вкус.

Истинският скок идва при занаятчийските козунаци – от малки пекарни или сладкарници. Там цените стигат 7 – 15 евро (14–30 лв.), а в някои случаи и повече – особено при „гурме“ варианти с белгийски шоколад, ядки или квас. Те се купуват по-скоро като подарък или за празничен акцент.

И точно тук се появява въпросът: струва ли си домашният козунак?

Сметката показва, че да. За един класически домашен козунак продуктите излизат приблизително:

брашно – около 1 – 1.5 евро

яйца – 1 – 2 евро

масло/олио – 2 – 3 евро

захар, мая, добавки – 1 – 2 евро

Общо: около 5 – 8 евро за 2 големи козунака (или 2–3 по-малки). Тоест – цената на един излиза между 2 и 4 евро, при значително по-добро качество.

Но има и „скрит разход“ – време, усилие и риск да не се получи. Затова все повече хора избират хибриден вариант – един домашен за ритуала и един купешки „за всеки случай“. Така и домакинята ще е спокойна.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com