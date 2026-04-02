Козунакът на републиката - Катето Евро пази рецептата от 1980-а

На всеки Велики четвъртък Катерина Евро разкрива своята тайна за вкусен и пухкав козунак. Рецептата се предава от поколения в семейството и й е завещана от баба й Александра през май 1980-а. Всичките й приятели се вълнуват да я видят за пореден път, знаейки колко вкусни са козунаците й.

Необходими продукти:

1кг брашно

6 яйца

330 г захар

250 мл масло и олио

щипка сол

½ кубче мая

250 мл хладко мляко

2 лимона настъргани

1 ванилия

Начин на приготвяне

Яйцата и захарта се разбиват в купа на ръка. Маята предварително се добавя към хладкото мляко и се оставя на топло място, за да шупне. След това се прибавя към вече разбитите яйца и захар. С бъркане се добавя сместа от масло, свинска мас и малко олио. Настъргват се вътре корите на два лимона и се добавя ванилия. Брашното се изсипва на порции, като се бърка внимателно. Накрая се омесва ръчно.

Пропорциите са много важни и трябва да се спазват стриктно, категорична е Катето Евро. “Не става много сладък, но ако се сложи повече захар, не бухва и става на конци”, казва актрисата. А тайната за меките и ароматни козунаци се оказа смес от масло, свинска мас и малко олио. Днес тя използва концентрат от ванилия, който си е закупила от топла дестинация, където се открива растението.

Добре е козунакът да се приготвя в топло помещение. Може да се сложи да втаса във фурната на 50 градуса. “Най-важното при козунака е втасването. След първото замесване трябва да втасва 2 часа”, издава е хитринка актрисата. Предупреждава домакините да не се притесняват, че тестото става много меко и лепкаво - това е следваща тайна за пухкав козунак на конци. Тестото ще се втвърди при втасването.

Печете във фурна на 200 градуса около 35 минути в тава, покрита с хартия за печене. Да ви е вкусно.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com