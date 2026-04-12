Йотова с послание за Великден - призив за вяра и единство в трудни времена

Президентът Илияна Йотова отправи празнично послание по повод Възкресение Христово, като пожела здраве и благодатни дни на българския народ. В обръщението си тя акцентира върху значението на вярата, надеждата и единството в съвременния свят.

Поздравът бе насочен към всички българи в страната и чужбина в деня на най-светлия християнски празник. Йотова подчерта, че посланията на Възкресението са особено важни в настоящия момент.

„Христос воскресе! Скъпи сънародници, нека светлината на Възкресението съпътства мислите и делата ни. Нека силната вяра бъде с нас в стремежите ни заедно да градим утрешния ден. В размирното време, в което живеем, още по-необходимо е да следваме посланието на Христовото Възкресение - надежда, мир, любов и спасение. Здраве и благодатни дни за всички“, пожела Йотова в своя поздрав.

