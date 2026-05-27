Йотова с ключови думи за оставката на Сарафов

Това е само началото. Ще чакаме още малко, за да видим какви ще бъдат и предложенията за законодателни промени в Закона за съдебната власт."

Това каза президентът Илияна Йотова пред журналисти, коментирайки оставката на Борислав Сарафов предаде репортер на ФОКУС.



Предложенията се очакват през юни месец, за да може съдебната реформа постепенно да влезе в действие.



"Моята позиция винаги е била, че не можем да оценяваме и да чакаме само решения, взети на парче. Нуждаем се от цялостно преразглеждане, за да имаме работеща съдебна система, което за мен означава хората да получават справедливост", каза още президентът.

„Правителството се справи бързо и резултатно с наводненията, като няма да забравя как на 24 май, на празника, екипи оставиха всичко друго и помогнаха на хората“, заяви Илияна Йотова пред медиите и допълни: „Тръбата в Севлиево беше сменена бързо и вчера тръгна вода по нея. От събота бях в непрекъсната връзка с кмета на Априлци, като отложихме празненствата по случай годишнината от Априлското въстание и благодаря на всички екипи, институции, но най-вече на пожарникарите и доброволците.“

Тя изрази дълбока благодарност към всички спасителни екипи и коментира трагедията с дрогирани младежи в Благоевград: ",Изпуснахме началните етапи още от училище, изпуснахме разправата с тези, които се занимават с наркоразпространение, и най-вече с работата с деца."

"От години Националната агенция за борба с наркоразпространението не функционира ефективно. Не работят добре и профилактичните и превантивни програми.", продължи Йотова.

Държавният глава бе категорична, че е нужна спешна превенция, засилена работа с деца и създаване на нова структура със сериозни правомощия, заедно със справяне с незаконната търговия в интернет.

„Получавам доста предложения за кандидатурата ми за президент и има желания за правене на инициативни комитети. Оставила съм си още малко време за размисъл“, отговори тя на настоятелни въпроси относно нейна кандидатура за президентските избори на есен.

По отношение на „Марица Изток“ президентът посочи, че в момента се правят всички усилия за договаряне на останалите средства за усвояване по ПВУ.

Тя отчете като сериозна грешка на предишни правителства залагането на реформа в комплекса като условие за получаване на парите и изрази надежда новото правителство да предоговори ангажиментите към Европейската комисия, тъй като България все още не е готова за реформа в този сектор: "Други държави договориха сериозни транзитни периоди, като например Полша. Трябва да има възможност за работа на хората тук."

