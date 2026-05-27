Президентът Йотова честити Курбан Байрам

"Честит Курбан Байрам! Желая на българските мюсюлмани здраве, мирни и благоденстващи дни!". С тези думи президентът Илияна Йотова се обърна към българските мюсюлмани.

"Курбан байрам ни напомня за общочовешките ценности, които в днешния свят на разделение са поставени на изпитание. Припомня ни силата на разбирателството и уважението, на взаимната подкрепа, на прошката и смирението.

С посланието си за добри дела и духовно извисяване Курбан Байрам създава мостове между хората.

Здрави са мостовете в българското общество, което е пример за религиозна и етническа толерантност", гласи още поздравът на Йотова.

