Сарафов с извънреден ход! Хвърля оставка?

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет се събира на редовно заседание днес.

По информация на NOVA Борислав Сарафов е подал оставка като директор на Националната следствена служба и се очаква това да влезе като извънредна точка в дневния ред на кадровиците.

По закон началникът на следствието е и заместник-главен прокурор. Преди дни стана ясно, че министърът на правосъдието Николай Найденов смята, че Сарафов трябва сам да се оттегли от поста, след като Висшия съдебен съвет отказа да образува дисциплинарно производство срещу него.

