Аларма в Брюксел! Спешна подкрепа за фермерите

Необходима е реална подкрепа за земеделските производители, стабилизиране на пазара на торове и повече гъвкавост в инструментите на Общата селскостопанска политика (ОСП). Това заяви заместник-министърът на земеделието и храните Янислав Янчев по време на заседание на Съвета по земеделие и рибарство в Брюксел.

В рамките на дискусията за наличността и финансовата достъпност на торовете в ЕС, заместник-министър Янчев подчерта, че Планът за действие за торовете представлява добра основа за общ европейски отговор на кризата на пазара. По думите му България подкрепя усилията за укрепване на европейската торова индустрия, диверсификацията на доставките и развитието на нисковъглеродни, органични, биобазирани и кръгови торове.

„От съществено значение е последващите действия на ЕК да осигурят бърза, ефективна и реална подкрепа за земеделските производители, стабилизиране на пазара и укрепване на стратегическата автономност и продоволствената сигурност на ЕС“, категоричен бе Янчев. Той оцени положително намерението на ЕК за активиране на селскостопанския резерв и възможността за адаптиране на екосхемите в Стратегическите планове за ОСП.

Янислав Янчев изтъкна, че подобни мерки трябва да бъдат придружени от допълнителен финансов ресурс, без да се намаляват средствата за директните плащания към фермерите. Заместник-министърът изрази и притеснения относно въздействието на Механизма за корекция на въглеродните емисии на границите (CBAM) върху цените на торовете и производствените разходи. По думите му временна дерогация за торовете до 2027 г. би допринесла за ограничаване на ценовия натиск върху земеделските стопани.

По време на заседанието, заместник-министър Янчев постави и въпроса за необходимостта от извънредна гъвкавост по отношение на правилото N+2 по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023–2027 г. Той отбеляза, че геополитическата нестабилност, нарастващите производствени разходи и пазарните сътресения създават сериозни затруднения пред изпълнението на вече поети ангажименти от страна на земеделските производители. „Нашето предложение е за календарната 2026 г. да бъде въведена цялостна дерогация по отношение на правилото N+2 за всички държави членки, която да осигури необходимата стабилност и предвидимост за бенефициентите в селските райони“, каза още заместник-министър Янчев.

В знак на солидарност страната ни подкрепя исканията на Словакия във връзка с тежката ситуация, предизвикана от екстремната суша тази пролет, тъй като земеделските ни стопани все по- често биват наблагоприятно засегнати от климатичните промени върху земеделието. В хода на дискусиите страната ни обърна внимание, че пазарът на мляко е в сериозна криза и изрази подкрепа и за спешни мерки в млечния сектор, предвид продължаващия спад на изкупните цени и увеличаващите се производствени разходи. „България настоява за използване на средства от селскостопанския резерв, както и за прилагането на механизми за бърза пазарна намеса“, обясни той.

По въпросите свързаните с търговията в селското стопанство, заместник-министър Янчев наблегна на необходимостта от гаранции, че либерализацията на пазара няма да подкопава конкурентоспособността на европейските производители чрез внос на продукти, произведени при по-ниски стандарти. „Стриктното прилагане на така наречените огледални клаузи трябва да бъде водещ принцип, така че вносните продукти да отговарят на същите изисквания за качество, безопасност, опазване на околната среда и хуманно отношение към животните, каквито важат за европейските производители“, заяви още той.

В рамките на дискусията за нарастващия натиск върху европейското земеделие, България подкрепи необходимостта от по-добра защита на европейските фермери и настоя за законодателни промени, които да осигурят по-добра хармонизация на правилата за етикетиране на храните в ЕС и гарантиране правото на потребителите на информиран избор.

