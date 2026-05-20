Зараза убива лозята ни!

Първият в България случай на опасното карантинно заболяване фитоплазмоза по лозите е регистриран официално на територията на община Свищов. Инфекцията представлява огромна заплаха за регионалната икономика, тъй като поставя в риск около 30 000 декара насаждения от елитни сортове. Ситуацията стана ясна след спешна работна среща между областния управител на Велико Търново Марин Богомилов и директора на Областната дирекция по безопасност на храните д-р Станимир Спасов.

Спешни мерки срещу пълното унищожаване на масивите

Ситуацията в Свищовско е изключително сериозна, тъй като фитоплазмозата има потенциал да ликвидира напълно ключови за региона лозови масиви. От Областната дирекция по безопасност на храните обявиха, че ведомството е мобилизирало целия си наличен капацитет за фитосанитарен контрол. В момента специалистите провеждат спешни лабораторни изследвания и предприемат мерки за ограничаване на инфекциозното огнище на място, като основната цел на държавната структура е да се избегне крайната мярка, свързана с принудително изкореняване на лозите.

Тревожен срив в местното животновъдство

По време на институционалната среща бяха изнесени и силно притеснителни данни за общото състояние на селското стопанство във Великотърновска област. Статистиката отчита драстичен спад в местното животновъдство през последните години, като броят на отглежданите животни в региона е намалял почти наполовина, сривайки се от 30 000 на едва 18 000 глави. Като основни причини за този масов отлив на стопани експертите посочват тежките бюрократични изисквания, огромната бумащина около субсидиите и разрешителните, както и хроничния недостиг на квалифицирани кадри в сектора.

Масирани проверки на храните и подготовка за големи събития

Паралелно с управлението на фитосанитарната криза в Свищов, инспекторите по безопасност на храните започват масирани проверки в търговската мрежа и обектите за обществено хранене в цялата област. Засиленият контрол е провокиран от активния сезон на ученическите екскурзии, като се следи строго за качеството на храната в хотелите и ресторантите, приемащи групи. Допълнително ще бъде затегнат надзорът и около организацията на предстоящия голям Национален събор на овцевъдите край Лясковец, като от Областната администрация заявиха пълна готовност за незабавно съдействие при възникване на нови кризисни ситуации в региона.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com