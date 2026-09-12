Всичко за Лозя

Следете всички новини, анализи и коментари за Лозя. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Бизнес Вестник "Стандарт" Общество
Пожар унищожи 100 декара лозя

Пожар унищожи 100 декара лозя

Голям пожар изпепели 100 декара лозови насаждения край благоевградското село Долно Българчево в петък вечерта. Само бързата и адекватна реакция на огн...

27 август | 13:20
0 коментара
2494