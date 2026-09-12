Зараза убива лозята ни!
Карантина дебне над лозовите ни масиви
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Карантина дебне над лозовите ни масиви
За нас - българите 14 февруари е много повече от ден с ритуал по зарязване на лозята
Рекорден спад в добивите
С 30% по-слаби ще са добивите от грозде спрямо миналата година
Цените край пътя са двойно по-ниски от тези в магазина
Пожарът е локализиран и няма опасност за града
Румъния и Гърция имат по 6 евродепутати в земеделската комисия, а ние само един, посочи шефът на НЛВК
Молебен за здраве и плодородие отслужиха свещеници от Старозагорската света митрополия
Всяка година се изкореняват лозя, нужна е помощ, за да не се наложи да внасяме грозде
По стар стил Зарезан е на 14 февруари
Основен празничен обред е зарязването на лозята
Фонд "Земеделие" покрива до 75% от разходите с пари по Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2019-2023 г.
В страната ни са засадени над 60 000 хектара или над 600 000 дка лозя. Миналата година те са нараснали с около 14 000 дка, не без помощта на Национал...
Според обичая, на този ден се извършва ритуално зарязване на лозите. Стопаните излизат на полето, зарязват няколко пръчки и поливат корените на лозата...
Голям пожар изпепели 100 декара лозови насаждения край благоевградското село Долно Българчево в петък вечерта. Само бързата и адекватна реакция на огн...
Честите дъждове и слънцето са причина за болести по лозовите масиви в района на санданското село Катунци. Лозята са засегнати от мана и пепелница. „Вр...
Кметове на населените места в района край санданското село Катунци организират охрана на хилядите лозови декари. Управниците събират доброволци сред м...
Кметът на Сливен Стефан Радев заряза лозя край градчето Кернен. Радев участва в церемонията заедно с кмета на града Живко Жечев. Двамата зарязаха част...
Великолепната седморка заряза лозята и короняса цар на виното Да ти дойдат на крака боговете. Да се докоснеш до тях. Да видиш божествената им сила. А...
Кметът на община Благоевград Атанас Камбитов и Свети Трифон зарязаха лозовите масиви в благоевградското село Дъбрава. Стотици почитатели на виното се...