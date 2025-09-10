Бизнес

Невиждана цена на гроздето у нас

Рекорден спад в добивите

10 сеп 25 | 11:07
1520
Мира Иванова

С високи изкупни цени, но ограничени количества започна гроздоберът в община Стралджа

Голяма част от лозовите масиви бяха засегнати от ниските пролетни температури и сланите, пожари унищожиха над 2000 декара лозя през лятото.

 

Втора изключително трудна година за лозарите от региона, тъй като климатичните аномалии продължават, а пожарите унищожават безвъзвратно насажденията. Най- засегнати са масивите край град Стралджа, селата Воденичане, Зимница и Иречеково, докато в село Лозенец добивите са сравнително добри, уточни заместник – кметът на община Стралджа Гроздан Иванов пред БНР.

 

Със 70-80 процента са по-ниски от нормалните добивите при сорта "Мускат- отонел", от който се произвежда Стралджанската мускатова ракия.

"Цената варира от 1,70–2,00 лева, което е невиждано досега. А иначе и при Мискета по- висока цена от миналата година. Предната година цената  беше 1–1,20 лв. сега очакваната цена е 1,50 лв./кг. Тяхното бране е обявено за 20 септември.", обясни той. 

 

Гроздоберът на червените сортове Мерло и Каберне ще е тази събота и неделя, като цените се очакват около 1,60–1,70 лв./кг. За десета поредна година общинска охрана пази денонощно от кражби лозовите масиви, освен патрули, е поставено и видеонаблюдение.

Автор Мира Иванова
