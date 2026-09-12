Зърното в капана на войната и сушата
Черно море стана Ормузки проток за корабите с пшеница, Анкара преговаря с Москва и Киев за нова „зърнена сделка“
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Черно море стана Ормузки проток за корабите с пшеница, Анкара преговаря с Москва и Киев за нова „зърнена сделка“
Най-големият проект от десетилетия има за цел да даде огромни количества метал
Рекорден спад в добивите
Прогнозите за реколтата са по-занижени в сравнение с тези от миналата година
Медът става лукс, защото климатът и вносът притискат българските производители
Очакваните добиви на пшеница са над 6 милиона тона
Производството на круши, праскови и ябълки е с между 59,7% и 93,7% над миналогодишното
Жътвата леко изостава
Опустошителната суша в Бразилия намали добивите с 30%, пандемията удари чаените плантации в Индия
Причината е в ниските добиви от слънчоглед заради сушата
Жътвата на пшеницата в житницата на България - Добруджа, тази година се очаква да започне в първите дни на юли.
Ниски добиви от зърнените култури очакват зърнопроизводители в Старозагорско поради сухата и топла зима досега
До 11,3 млн. барела дневно са произвеждани през ноември
Има готовност да стартира изкупната кампания на тютюна в Кърджали
Изнасяме 2000 тона десертни праскови основно за Букурещ и Констанца Жътвата е към своя край. Добивите са по-високи от очакванията. Ще приключим годин...
Водата е основният фактор за високи и екологично чисти добиви Възстановяването и развитието на хидромелиоративното строителство е мярка за икономиче...
Добивът от пшеница в Добруджа през 2015 г. е средно 537 кг/дка, като на места надвишава 700 кг/дка. При засети 1 милион 199 хил. дка в хамбарите са в...
По-малко домати, дини, пъпеши и картофи са произвели стопаните през тази година, сочи анализ на Министерството на земеделието. Най-голям спад се наблю...
Само няколко години бяха нужни на България да детронира Франция от позицията на световен лидер по добива на лавандула и производство на лавандулово ма...
Д-р Злати Златев, директор на Националната служба по зърното През изминалите седем дни 26.06 - 02.07.2014 г. международните котировки на основните зъ...