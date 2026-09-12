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Соята на мода в Добруджа

Соята на мода в Добруджа

Добивът от пшеница в Добруджа през 2015 г. е средно 537 кг/дка, като на места надвишава 700 кг/дка. При засети 1 милион 199 хил. дка в хамбарите са в...

05 януари | 15:15
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