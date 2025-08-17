Пчеларски неволи лишават българите от роден мед

Българското пчеларство е изправено пред тежка година.

Производителите очакват с 40% до 50% по-ниски добиви на мед спрямо обичайните. Основните причини са комбинация от неблагоприятни климатични условия и високата смъртност при пчелите през миналия стопански сезон. Въпреки че предлагането на роден мед намалява, цените на едро остават непроменени и рисуват мрачна перспектива за бранша.

Климатът като враг на пчеларите

„Климатичните условия се промениха много. Пролетта беше много студена, акацията изобщо не цъфна в нашия район. Липата малко. И сега тепърва вадим това, което е от букета”, обясни пчеларят Мария Костадинова. Но трудностите не приключват с пролетта. Жегата през лятото също подлага пчелите на изпитание. „Високите температури и жегата просто не позволяват на самите растения – да отделят нектар така, както ни се иска”, добавя пчеларката Полина Михова.

В Добруджа ситуацията изглежда малко по-добра, тъй като зимната смъртност е останала в нормални граници. „Но много колеги, с които контактуваме, се оплакват в определени региони от много голям процент - 80-90% смъртност. Не знам как ще се развива пчеларството занапред”, признава Мария Костадинова.

Добиви под критичния минимум

При нормални условия едно пчелно семейство дава средно около 40 килограма мед за сезон. Тази година обаче прогнозите са за далеч по-ниски количества. Това поставя мнозина стопани на ръба на оцеляването, тъй като разходите за поддръжка и лечение на пчелните семейства растат, а възвръщаемостта е все по-малка.

Цени без промяна и бъдеще без малките стопани

За големите производители надежда за по-висока изкупна цена няма. Вече години наред тя остава на ниво около 4 лева за килограм. Любомир Любенов, който отглежда три пчелина с общо 300 кошера, разказва, че няма възможност да реализира добитото количество чрез продажби на дребно. „Добра цена според мен е поне от 5,50-6 лева нагоре. Но за мене това е трудно постижимо и е свързано изцяло с вноса на чужд мед в България, който ни подбива цената”, казва той.

Според Любенов нито директните продажби, нито кооперирането между пчеларите могат да решат проблема. „Очаквам, че бизнесът ще се свие реално. Ще останат големи фирми, едри и ще продължи да се внася мед от чужбина”, споделя още той.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com