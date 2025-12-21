Бизнес

Краставиците удрят 4,59 лева за килограм, зелето се срина под 70 стотинки
21 дек 25 | 7:32
Иван Ангелов

Ценовият индекс на храните на стоковите борси в България продължава да расте и през тази седмица, показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Индексът на тържищните цени, който следи движението на хранителните стоки на едро, се повишава с 0,59% до 2,378 пункта при 2,364 пункта седмица по-рано, като базовото му ниво от 1,000 пункта е от 2005 г.

При зеленчуците най-сериозното поскъпване е отчетено при краставиците, чиято цена скача с 13,61% и достига 4,59 лева за килограм. Доматите също вървят нагоре с 1,25% до 3,08 лева за килограм. При картофите промяната е минимална – 0,44% до 0,92 лева за килограм, зрелият лук кромид поскъпва с 0,43% до 0,93 лева за килограм, а червените чушки – с 0,23% до 2,60 лева за килограм.

Рязък спад се отчита при зелето, което поевтинява с 19,2% и се търгува по 0,69 лева за килограм. Значително понижение има и при тиквичките – с 11,05% до 2,19 лева за килограм. По-евтини са още зелените чушки с 5,37% до 2,29 лева за килограм и морковите с 2,6% до 1,05 лева за килограм.

При плодовете поскъпват гроздето с 6,07% до 3,32 лева за килограм и ябълките с 3,86% до 2,15 лева за килограм. В същото време цените на портокалите спадат с 6,38% до 2,20 лева за килограм, на лимоните с 5,14% до 3,10 лева за килограм и на бананите с 4,74% до 2,61 лева за килограм.

Сред млечните продукти кравето сирене поевтинява с 0,29% до 11,80 лева за килограм, докато кашкавалът тип Витоша поскъпва с 1,3% до 18,49 лева за килограм. Киселото мляко с масленост 3 и над 3% е по-евтино с 1,85% и се продава по 1,38 лева за кофичка от 400 грама, а прясното мляко поскъпва с 0,34% до 2,35 лева за литър. Кравето масло в разфасовка от 125 грама поевтинява с 3,06% до 3,06 лева за брой.

Замразеното пилешко месо се продава с 0,58% по-скъпо и достига 6,99 лева за килограм, а яйцата размер М поскъпват с 0,47% до 0,43 лева за брой на едро.

При основните хранителни стоки оризът отчита ръст от 3,04% до 3,39 лева за килограм, докато брашното тип 500 поевтинява с 0,79% до 1,51 лева за килограм. Олиото се продава по 3,28 лева за литър, като цената му се променя с 1,23%. Захарта поевтинява с 2,37% до 1,81 лева за килограм, зрелият фасул с 1,39% до 4,25 лева за килограм, а лещата с 1,45% до 4,20 лева за килограм.

