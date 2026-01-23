Първи данни на синдикатите. Ето колко поскъпна потребителската кошница

Малката потребителска кошница е достигнала 58,80 евро през януари, което представлява увеличение от 75 евроцента или 1,3 процента спрямо декември. Данните бяха представени на пресконференция от Виолета Иванова, заместник-директор на Институт за социални и синдикални изследвания и обучение към КНСБ, във връзка с наблюдението на цените през първите седмици след въвеждането на еврото.

Изследването е проведено в периода 6-10 януари и е сравнено с данните от декември миналата година. По думите на Иванова, поскъпването не е равномерно, а е концентрирано в определени хранителни продукти, които традиционно заемат важно място в ежедневното потребление.

Най-значителен ръст се отчита при доматите - 15,2 процента, както и при краставиците - 5,5 процента. Цената на картофите също се е повишила осезаемо - с 6,5 процента. Покачване има още при охладеното пилешко месо, киселото мляко, олиото и яйцата, докато при ябълките и ориза се наблюдава лек спад.

По-осезаемо увеличение се отчита и при услугите. Цената на кафе еспресо в чаша в магазини и малки търговски обекти е нараснала с близо 6 процента, а минералната вода е поскъпнала с 5,6 процента. Според Иванова тези ръстове трудно могат да се обяснят с пазарни фактори.

„Предполагаме, че това увеличение идва по-скоро от превалутирането, а не от обективни причини, тъй като на международните пазари цената на кафето в момента е относително стабилна“, коментира тя. По думите ѝ наблюдението ще продължи и през следващите месеци, за да се проследи дали тенденцията ще се задълбочи или ще остане в рамките на умерени корекции.

