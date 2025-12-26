Нов ценови натиск! Експерти предупреждават за поскъпване на храните

След относително спокойния старт, който се очаква за следващата година, експерти очакват ново повишение на цените на храните през идните месеци. Основните причини са натрупващи се разходи и натиск върху производителите. В същото време не всички продукти ще поскъпват еднакво.

Темата за това дали доходите успяват да догонят цените в магазина беше коментирана пред Нова телевизия от председателя на Националната асоциация на млекопреработвателите Владислав Михайлов и председателя на Съюза на производителите на растителни масла и маслопродукти Яни Янев.

Според Владислав Михайлов инфлацията, поскъпването на електроенергията и неравномерното разпределение на финансовия ресурс по веригата за продажба на храни действат в посока ново увеличение на цените. Той уточни, че в сектора на млекопреработването не се очаква чувствителен ръст в първите месеци след Нова година, но подчерта, че сезонните фактори също играят роля. По думите му традиционно около празниците има ценови пик, след което през януари пазарът се успокоява, а през февруари и март отново се очертава натиск върху цените.

Михайлов прогнозира, че заради по-високите разходи за електроенергия след февруари е възможно поскъпване между 5 и 10 процента при част от хранителните продукти. Той подчерта, че това не е рязък скок, а по-скоро постепенна корекция, натрупана от няколко фактора, характерни за българския пазар.

От своя страна Яни Янев обърна внимание, че слънчогледовото олио остава изключение от общата тенденция. По думите му това е единствената хранителна стока, която в момента, а и през повечето време след 2021 година, е по-евтина, като изключение е направила само 2022 година за кратък период заради войната в Украйна. През 2023 и 2024 година реално увеличение на цените на олиото не е отчетено.

Янев подчерта, че при останалите хранителни стоки поскъпването е значително – между 30, 35 и дори 50 процента и повече, като това отразява ефекта от COVID кризата, войната и нарушените вериги на доставки. При слънчогледовото олио обаче повишените разходи се поемат основно от земеделските производители и преработвателите, а силната конкуренция на пазара – както от други растителни масла, така и от внос от трети страни – ограничава възможността за рязък ценови скок.

По думите му решаващо значение имат и външните пазари. Въпреки глобалните сътресения и удари по инфраструктура, пристанища и танкери, към момента не се очаква съществено отражение върху цените на растителните масла. Затова прогнозата за слънчогледовото олио остава по-скоро за запазване на сегашните нива, за разлика от други основни храни, при които поскъпването изглежда все по-вероятно.

