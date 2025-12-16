КЗП засилва контрола срещу спекулата с цените преди еврото

Ежедневната работа на Комисията за защита на потребителите вече има още по-ключова роля в условията на подготовката за въвеждане на еврото, като фокусът е поставен върху реалната защита на хората от необосновано поскъпване и нелоялни търговски практики. Това подчерта членът на КЗП Цветислава Лакова в рамките на форума на Стандарт „ДА! На българската храна“. Тя акцентира, че с новите правомощия, възложени на комисията по Закона за въвеждане на еврото, контролът върху цените е станал по-интензивен, по-видим и по-ефективен.

По думите й КЗП разполага с инспектори на терен всеки ден и работи в тясна координация с Националната агенция за приходите, Българската агенция по безопасност на храните и редица други държавни институции. Този междуинституционален подход позволява бързо засичане на съмнителни ценови движения и по-добра оценка дали повишенията са икономически обосновани или представляват опит за спекула.

Само през изминалата седмица са извършени 80 съвместни проверки с НАП в магазини за хранителни стоки с оборот под 10 млн. лева за предходната финансова година – сегмент, който често е по-уязвим както за потребителите, така и за контролните органи. Паралелно с това КЗП е изискала от 167 търговци официална обосновка за повишаване на цените на определени стоки. От 9 октомври до момента комисията вече е съставила 31 акта за нарушения, а редица проверки и административни производства все още са в ход.

Лакова подчерта, че тези действия не са кампанийни, а част от постоянен контрол, който ще продължи и през следващите месеци. Целта е не просто санкциониране, а превенция – търговците да знаят, че всяко необосновано повишаване на цените ще бъде проверявано и при необходимост санкционирано.

Основният приоритет на Комисията за защита на потребителите остава защитата на правата на гражданите, гарантирането на прозрачност на пазара и утвърждаването на добросъвестни търговски практики. Според Цветислава Лакова активният контрол, съчетан с информираността на потребителите, е най-силният инструмент срещу спекулата и именно в тази посока КЗП ще продължи да работи и в периода около въвеждането на еврото.

