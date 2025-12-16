ДПС-Ново начало със Стратегически план за водата

ДПС-Ново начало е вече е готово със Стратегически план за водата, който предлага конкретни решения на проблемите, свързани както с питейната вода, така и с напояването. Това съобщи народният представител от ПГ на ДПС-Ново начало Атидже Вели по време на 19-ия Коледен форум от националната кампания „Да! На българската храна“. Медия „Стандарт“ по традиция събра в навечерието на Рождествените празници министъра на земеделието Георги Тахов, заместник-министъра на икономиката Дончо Барбалов, народни представители и председатели на държавни институции с най-големите компании и браншови асоциации в аргобизнеса.

Важната част от Стратегическия план за водата е, че той посочва източници за финансиране на решенията – и за питейната вода, и водата за напояване, каза Вели. И припомни, че това е много важно, защото цялото общество видя конфликта, който се получи между средставата и мерките за водата за пиене и водата за напояване. Ще продължим да работим по тази тема, увери Вели. ДПС-Ново начало бе единствената парламентарна група, която от началото на година бие аларма за проблемите с водата. Тя проведе редица срещи, предизвика и дебат в пленарната зала на парламента.

Това лято видяхме изключително изострен проблем по отношение на напояването и на питейната вода. Месеци работихме – със земеделци, с индустриалния бизнес, за да направим Стратегическия план, каза Вели.

Години наред по време на форумите „ДА! На българската храна“ коментираме проблеми, предизвикателства, но и даваме решения. И тази година имаме както решени проблеми, така и предизвикателства за следващата година, подчерта Вели.

Тя специално поздрави министър Георги Тахов и директора на „Магазин за хората“ Николай Петров за реализацията на инициативата.

Когато моят председател г-н Делян Пеевски лансира идеята „Магазин за хората“ преди няколко месеца, много опоненти го приеха с насмешка. И никой не видя възможността хората от малките населени места да имат качествена храна на достъпна цена, заяви Атидже .

За да има достъпна цена добрият опит е скъсяване на веригата за доставки и минимална надценка. Поздравления за това, каза Атидже Вели.

Радвам се, че в диалог успяхме да защитим конкурентоспособността на млечния сектор – имам предвид шарката. Имаше различни мнения дали да се притъпи към ваксинация. Министър Тахов, намерихте решение след много търпение, каза още Вели.

Новият закон за веригите на доставки, който агросекторът чака, за да има коректив на разпределението на агрохранителната верига, остава за следващия парламент. Но ние сме последователни в работата и приоритетите по отношение на земеделието. Продължаваме да сме в диалог с бранша независимо дали сме преди избори, по време на избори или в избран парламент, заключи Вели.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com