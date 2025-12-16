Мариана Кукушева: Цената на хляба ще продължава да расте

Себестойността на хляба ще продължи да се повишава, въпреки отлагането на приемането на държавния бюджет. Това заяви председателят на Национален браншови съюз на хлебарите и сладкарите (НБСХС) Мариана Кукушева по време на форума: "Да! На българста храна".

„Бизнесът сме хората, които създаваме обществени нагласи, очаквания и реалния проекто-бюджет на българските граждани. Очевидно и тази година ще влезем в следващата без приет бюджет“, посочи тя.

Кукушева подчерта, че увеличението на разходите в сектора е неизбежно, включително заради ръста на минималната работна заплата. „При нас трудът е нощен, работи се в празнични дни. Време е да си кажем ясно, че доходите в България ще продължат да растат и това неминуемо влияе върху себестойността на хляба“, заяви тя.

По думите ѝ бизнесът ще продължи да функционира независимо от политическата нестабилност. „Това е част от етикета на XXI век – ние продължаваме да работим, независимо какво ще се случи с правителството“, допълни Кукушева.

Тя цитира и книгата на папа Франциск „Бъдеще, твоето име е надежда“, като подчерта, че въпреки предизвикателствата секторът гледа напред с оптимизъм.

„Големият радващ факт е, че хлябът ще остане най-добрата и най-достъпна храна на българската трапеза. Вярвам, че чрез големите търговски вериги ще продължим да спазваме принципите на лоялната конкуренция“, каза още тя.

Мариана Кукушева бе категорична, че бизнесът ще остане коректен партньор на държавата. „Ще продължим да бъдем лоялни данъкоплатци, които допринасят за бюджета“, заяви тя, като припомни, че увеличението на държавния бюджет от 50 на близо 100 млрд. лева е резултат от конкурентоспособността на целия бизнес.

