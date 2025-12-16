Николай Петров: "Магазин за хората“ е коректив на цените и подкрепа за производителите

В „Магазин за хората“ ще се предлагат 48 базови продукта – от млечни изделия като сирене, кисело мляко и кашкавал, през олио, брашно и ориз, до колбаси, включително суджук и луканка. Това заяви изпълнителният директор на дружеството Николай Петров по време на 19-ия Коледен форум „Да! На българската храна“. Медия „Стандарт“ по традиция събра в навечерието на Рождествените празници министъра на земеделието Георги Тахов, заместник-министъра на икономиката Дончо Барбалов, народни представители и председатели на държавни институции с най-големите компании и браншови асоциации в аргобизнеса.

По думите на Петров инициативата „Магазини за хората“ не цели единствено да предлага добри цени, макар това да е първата и основна ѝ задача – хората от малките населени места да имат достъп до стоки на същите цени, на които ги купуват жителите на големите градове. „До нас има супермаркети, в които постоянно има промоции и изгодни оферти. За жителите на малките населени места това често не е така – те трябва да пътуват, за да пазаруват на подобни цени“, посочи Петров.

Целта на „Магазин за хората“ е цените да бъдат постоянно ниски. Те няма да са най-ниските в България, тъй като това би направило невъзможни конкурентните условия. „Искаме по пазарен начин и с пазарни средства да покажем един добър модел, който да бъде коректив в ценообразуването – както за големите, така и за малките и средните търговски вериги и индивидуалните магазини“, подчерта той. Според него в сектора съществува сериозен дисбаланс, потвърден и от Комисията за защита на конкуренцията.

„Как е възможно в един и същи сектор, на един и същи рафт, да има продукти с 10% надценка и други със 110%, при положение че самият продукт е приблизително еднакъв?“, попита Петров. Той уточни, че не всички продукти са идентични – има и такива с изключително високо, био или ексклузивно качество. „Проблемът е, че ако клиентът няма нужната компетентност да ги различи, може да бъде подведен и да купи стока с по-ниско качество на същата цена“, допълни той.

Амбицията на екипа е инициативата да се развие като своеобразен коректив с ясна мисия и обществена роля. „Това е амбициозна задача, но не е невъзможна, имайки предвид експертизата, която имаме, и подкрепата на бранша“, каза Петров.

Втората основна цел на „Магазини за хората“ е подкрепата за българския бизнес и производителите. „На производителите ние плащаме веднага. В сектора често има забавени плащания, но при нас това не е така“, подчерта изпълнителният директор. В същото време на търговците на дребно се предоставя отсрочено плащане, за да могат да бъдат по-стабилни и да предлагат по-добра услуга на крайния клиент.

По отношение на организацията Петров обясни, че се започва с щандове, които постепенно ще се превърнат в магазини. Предвидени са щандове за витринни и охладени стоки, както и за хляб, чиято цена ще бъде 1,49 лв.

След приключването на пилотния проект е планирано разширяване на инициативата. От януари ще бъде обявен конкурс за логистика, като целта е стоките да достигат до цялата страна възможно най-бързо и на възможно най-ниска цена, така че да бъдат достъпни за всички потребители.

