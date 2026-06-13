Николай Петров: "Магазин за хората“ е коректив на цените и подкрепа за производителите
По думите му инициативата не е насочена единствено към по-ниски цени, а и към подобряване на достъпа до храни
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По думите му инициативата не е насочена единствено към по-ниски цени, а и към подобряване на достъпа до храни
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