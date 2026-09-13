Николай Петров: "Магазин за хората“ е коректив на цените и подкрепа за производителите
По думите му инициативата не е насочена единствено към по-ниски цени, а и към подобряване на достъпа до храни
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По думите му инициативата не е насочена единствено към по-ниски цени, а и към подобряване на достъпа до храни
Изпълнителният директор Николай Петров каза, че продуктите се избират по важност от клиентите
В Борда на директорите се завръща и Николай Петров, който управлява BILLA Русия през последните години
Николай Петров сам казал на полицаите за дрогата в багажника на колата си
Новият шеф на ВМА проф. Николай Петров е намалил дълга на ВМА с 27 млн. лв. Това съобщиха от болницата днес. От 130 млн. лв. клиниката сега дължи 103...
В здравеопазването не всичко зависи от парите. 50% от успеха е в по-добрата организация. Това заяви шефът на ВМА проф. Николай Петров пред бТВ. Той по...
"Трябва" е вълшебната думичка за шефа на ВМА проф. Николай Петров Член-кореспондент е поредната престижна титла, която настоящият шеф на ВМА - бригад...
София. Министерският съвет предлага на Президента на Република България да удостои с орден „Стара планина" – първа степен, с мечове, проф. д-р Николай...
София. Правителството предлага на президента Росен Плевнелиев да издаде указ, с който да назначи полк. проф. Николай Петров за началник на Военномедиц...
Добрич. Деца са открили в бивше опитно поле тялото на мъртвия и обявен в понеделник за издирване мъж от Добрич. 31-годишният Николай Петров е намерен...
Направи ли реформите, първо ще го мразят, после ще му вдигнат паметник
Здравният министър се притече на помощ
София. Служебният министър на здравеопазването проф. Николай Петров обяви като успех на служебното правителство Националния съвет по цени и реимбурсир...
НЗОК продължава със своеволията, смята Цветан Райчинов