Всичко за Николай Петров

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Мисия лекар

Мисия лекар

"Трябва" е вълшебната думичка за шефа на ВМА проф. Николай Петров Член-кореспондент е поредната престижна титла, която настоящият шеф на ВМА - бригад...

12 февруари | 22:30
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