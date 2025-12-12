В "Магазин за хората" цените ще са постоянно ниски

"Ние стартирахме преди няколко дни официално. Идеята е първоначално да имаме основен базов асортимент, на много добри цени, които са сравними с останалите вериги. Идеята е това да се случва в малките градове. Първият етап от проекта е да видим дали това би могло да се реализира. След това ще имаме разширяване на точките за продажба, докато стигнем за национална представителност". Това заяви Николай Петров, изпълнителен директор на "Магазин за хората, в първото си телевизионно интервю.

2026-та година предвиждат да имат национално покритие.

"Започваме с щандове, защото ние не инвестираме в строителство на магазини, затова е много лесно да достигнем до партньорите. Затова и много лесно можем да бъдем позиционирани", заяви Петров пред бТВ.

Партньорите се избират на база на достъпа до магазини и до население. Пловдивска област е с най-много население, където има и много малки населени места. "Търсихме по-широка представителност", добави още той.

В момента са със 70 стационарни и един пътуващ магазин. Всички са в пловдивска област.

Следващата цел е концентрично разширяване на областта. Водят се разговори с независими магазини, с който да си партнират. 2027-2028 ще има магазин, изцяло опериран от тях.

"Винаги съм твърдял, че ние трябва да имаме едни добри цени. Например: олиото е намалено на 2,39 само в промоционален период. В "Магазин за хората" цената му остава без промяна. Ние сме на нивото на средните промоционални цени, заяви Петров.

Продуктите се избират по важност на клиента. В момента те са 48. След като определят кои са целевите продукти, започват да се търсят партньори. През сайта "Магазин за хората" може всеки един производител да кандидатства.

Петров казва, че надценката е до 10%. Процентите отиват към магазина-партньор. До момента от август месец разходите са не повече от 100 000 лева, инвестиция.

