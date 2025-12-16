Георги Тахов на форума на "Стандарт": Магазин за хората гарантира качествена храна на справедлива цена

„За мен „Да! На българската храна“ е най-авторитетната платформа, която е устойчива близо 20 години. В 90 на сто от случаите проблемите, които се споделят на форума, са били решавани.

Тук се обединяват усилията на държавата, на бизнеса, на земеделските производители“.

Това заяви министърът на земеделието и храните Георги Тахов, който бе сред участниците във форума на „Стандарт“ Да! На българската храна“. Тази година събитието се проведе под надслов „Бюджет 2026. Нови възможности и предизвикателства пред българския агросектор“.

„2026 година наистина ще бъде ключова за сектора. Престои за първи път да приложим бюджет в евро. Трябва да се начертаят ясни приоритети и да се вземат много отговорни решения. Искам да ви уверя е, че в Министерството на земеделието работим активно, за да гарантираме целенасочено финансиране.

Вчера бе официалното откриване на „Магазин за хората“ - важен инструмент, който цели да гарантира на всички български граждани по-качествена и по-чиста храна на една справедлива цена. В „Магазин за хората“ се създаде партньорство с Централния кооперативен съюз, в част с Кооперативен съюз Пловдив. Искаме да покажем, че когато има добра комуникация между институции, бизнес и кооперативна общност, в случай като за ЦКС, и всички работят за една и съща кауза, нещата се получават. И благодарение на тази симбиоза, вече в 70 стационарни и в един мобилен магазин гражданите могат да намерят над 45 основни стоки от базовата потребителска кошница. За нас това не са просто артикули, а гаранция за сигурност и спокойствие, което ще създадем на стотици семейства“, увери Георги Тахов.

Министърът на земеделието обърна внимание и на устойчивото управление на водните ресурси и модернизацията на напоителните системи. „Работим за внедряване на устойчиви практики и научни иновации, както и за по-силна подкрепа за малките и средните производители, които са гръбнакът на българското земеделие“, подчерта министър Тахов. Той изтъкна, че само за 11 месеца на текущата година са отворени приеми по 21 интервенции по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г.

В заключение д-р Георги Тахов акцентира върху значението на активния диалог между държавата, бизнеса и браншовите организации. Той бе категоричен, че с правилни политики, модернизация, финансов ред и активен диалог може да се гарантира развитие, от което печелят производителите, потребителите и държавата.

