Зоров на форума на "Стандарт": Произвеждаме с 25% по-малко мляко

За съжаление при нас тенденцията в последните 5 години е минус 25% по-малко произведено мляко. Това са официални данни. Някой трябва в национален и европейски мащаб да си свери часовника, ако искат да не останем без мляко и млечни продукти.

Това заяви Димитър Зоров, председател на асоциацията на млекопреработвателите и на говедовъдите в България, по време на традиционния форум на "Стандарт" "Да! На българската храна". Той благодари на министъра на земеделието Георги Тахов, че е поставил основата на по-балансирана и политика, а именно, че за този, който произвежда, подпомагането трябва да е пропорционално. "Не можеш нищо да не произвеждаш да получаваш социална помощ, а този, който произвежда, да плаща данъци", посочи Зоров. И допълни, че моделът на министър Тахов трябва да бъде поправен - не само на българско, но и на европейско ниво.

Той коментира европейската политика: "Не можеш да отделяш пари от храната за милитаризация и за оръжие. Кой ще държи това оръжие? Гладният ли? Трябва да бъде намерен баланс, да бъде възстановена справедливостта и този, който работи и има принос, да получава реципрочното отблагодаряване от националните бюджети".

Зоров посочи още, че няма как да не се променя цената при положение, че всички разходи са вдигат. "Искат по-високи заплати, никой не иска да работи за половината от заплатата на чистачката", каза Зоров.

И призова в старата година да останат най-лошите практики.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com