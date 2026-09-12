Мариана Кукушева: Българският хляб е евтин, качествен и стратегически
При очаквана силна реколта над 6 млн. тона тя предупреди, че производителите поемат тежки разходи и не могат да бъдат оставени срещу сивия сектор сами
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При очаквана силна реколта над 6 млн. тона тя предупреди, че производителите поемат тежки разходи и не могат да бъдат оставени срещу сивия сектор сами
Не превръщайте темата в политическа дъвка, зове председателят на Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите
Храната в училища и детски градини трябва да се доставя само по утвърдени стандарти
Пещера е символ не просто на свободата, а на точните хора в точния час, каза председателят на Националния браншови съюз на хлебопроизводителите и слад...
Над 20 организации от различни сектори се обявиха срещу приетия на първо четене закон
Сладостта на хляба е символ на благоденствие, а горчивата нотка - на загуба
Големият радващ факт е, че хлябът ще остане най-добрата и най-достъпна храна на българската трапеза
Защо производителите очакват подкрепа от държавата
Няма спекула, производителите се борят за честни цени и равнопоставен пазар
Отлична идея е създаването на верига от държавни магазини за продажба на хранителни стоки.
Бизнесът се изсветли, плати рекордни данъци
Алармата би Мариана Кукушева
Държавата трябва да компенсира бранша заради високите цени на електрическата енергия
Удължаването на мярката за нулев ДДС не беше разгледано от парламента
С колко ще скочи цената при 20% ДДС
Ако ставката се вдигне на 20 на сто, най-евтиният хляб ще стане 1 евро, предупреди Мариана Кукушева, председател на браншовия съюз
Очаквам политическите сили да внесат изменения за бюджета, каза още тя
Има риск да бъдат създадени условия за развитие на сивия сектор
Насъщният няма да поскъпне до края на годината
Добивите са добри и пшеницата е с високо протеиново съдържание