Мариана Кукушева: Не жонглирайте с цената на хляба! Няма поскъпване!

Не жонглирайте с цената на хляба. Няма поскъпване на насъщния. Това заяви пред „Стандарт“ председателят на Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите Мариана Кукушева. Повод за медийни спекулации, които създават паника около стойността на хляба заради единични случаи в Хасково, където производители са вдигнали крайната цена белия типов хляб и хляб „Добруджа“ с 5-6 евроцента.

Да, разходите скачат, но ние ги акумулираме и никой в държавата в момента не може да говори за увеличена цена на насъщния, категорична бе Кукушева.

Всеки субект е участник в свободния пазар и има право на свое собствено пазарно поведение. Ние не работим в условия на картел, каза Мариана Кукушева. Ето какво още заяви тя:

- Г-жо Кукушева, има ли повишение на цената на хляба?

- Не. Става въпрос за единични случаи на няколко производители от Хасково.

- Има ли условия за поскъпване?

- Факт е, че цените на логистиката растат. В логистиката влиза освен придвижването на стоката и цената на горивата. Факт е, че цените на суровините растат.

Факт е, че цената на енергоизточниците става неуправляема и непредвидима. А ние сме най-енергоемкият бранш в хранителното производство. Факт е, че цената на труда расте.

На фона на новата минимална работна заплата, която влезе в сила от началото на 2026 година, нашият труд се води квалифициран и е сериозно увеличено заплащането. Има и нещо много важно. От 12 август 1926 година влиза в сила новия регламент за опаковането.

- Какво предвижда той?

- Опаковките скачат и в момента изключително много, защото част от тези опаковки се водят петролен продукт и са тясно свързани с цената на петрола. Всички тези основни фактори, непредвидими, оказват реално влияние върху себестойността на хляба. Обаче, ние в момента изпълняваме закона за еврото. Стриктно! И заради това основно акумулираме порасналите разходи и никой в държавата в момента не може да говори за увеличена цена на насъщния.

Не бива да се злоупотребява с тази тема, не бива тя да се превръща в политическа дъвка, не бива в никакъв случай анализатори, икономисти, финансисти и хора, който нямат представа как се произвежда хлябът и колко е дълга веригата назад на доставка от нивата до трапезата, никой не бива да създава паника при населението.

Като бранш в момента няма какво да коментираме. Освен да помолим да не се жонглира с тази чувствителна за всеки българин тема наречена цена на хляба.

Хлябът е абсолютно пазарен продукт, но фокусът върху цената на хляба е част от социалното равновесие във всяка една държава.

