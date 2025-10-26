Мариана Кукушева: Хлябът поскъпна, но остана социална кауза, а не бизнес

„Хлябът винаги е бил мярка за социална стабилност, а не за печалба.“ С тези думи председателят на Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите Мариана Кукушева коментира пред Нова телевизия данните, според които цената на хляба у нас се е повишила с над 20% за последната година.

Въпреки поскъпването, тя подчерта, че българският хляб остава един от най-достъпните в Европа и че производителите работят отговорно, за да запазят баланса между реалните разходи и социалната отговорност към потребителите.

Възстановеното ДДС и ефектът върху цените

Поскъпването на хляба е пряко следствие от връщането на стандартната ставка на ДДС върху хляба и брашното, което влезе в сила от 1 януари 2025 г. „Така се доказа нашата теза, че нулевото ДДС беше изцяло социална мярка в полза на хората, а не на производителите“, обясни Кукушева. По думите й браншът винаги е подкрепял подобни политики, защото именно те дават възможност на всички българи – от малките села до големите градове – да имат достъп до насъщния.

„Очаквам общата сума от данъците, които браншът ще плати, да бъде изключително малка – в пъти по-малка от преди“, уточни тя, подчертавайки, че ефектът върху цените е административен, не пазарен. Производителите не са търсили печалба от промяната, а са поели част от тежестта, за да ограничат удара върху потребителя.

Хлябът като социален барометър

Кукушева напомни, че хлябът винаги е бил не просто храна, а символ на устойчивост. „Всеки хляб има своята евроравностойност, която се различава в зависимост от производителя, но общото е едно – стремежът към достъпност и качество“, каза тя.

В България средният човек консумира около 69 килограма хляб и тестени изделия годишно – показател, че този продукт продължава да е в основата на българската трапеза. Въпреки общия ръст на цените, производителите успяват да поддържат стабилност, а въвеждането на еврото ще засили контрола върху „неимоверното покачване на цените“. „Спекула няма – проблемът е в търговската надценка, не при нас“, категорична е Кукушева.

Оптимизмът на българските хлебари

Въпреки предизвикателствата, секторът гледа напред с увереност. Хлебопроизводителите работят в сложна икономическа среда, но с ясното съзнание, че отговорността им е обществена, не само пазарна. „Ние се борим за справедливи цени на хляба и за равнопоставеност на пазара“, заяви председателят на Федерацията.

За Мариана Кукушева бъдещето на българския хляб зависи от почтеността на производителите и от доверието на хората. И докато кризите идват и си отиват, ароматът на прясно изпечения хляб остава най-сигурният знак, че България може да бъде стабилна – стига в нея да има място за труд, честност и топлина.

