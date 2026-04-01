Кукушева бие тревога! Фирми в 6 града злоупотребяват с храната на децата

Фирми в 6 града злоупотребяват с храната на децата. Това заяви Мариана Кукушева, председател на Националния браншови съюз на хлебопроизводителите и сладкарите по време на 20-ия юбилеен Великденски форум от националната кампания „Да! На българската храна“. Темата е „Продоволствената сигурност на България в условията на глобална енергийна криза“. Специално участие в дискусията взе министърът на земеделието и храните Иван Христанов.

Подала съм сигнал, свързан с качеството на детското и ученическото хранене, което предлагат определени фирми в тези 6 града. Сега ще им спестя имената, но очаквам бърза реакция от държавата, каза Кукушева, обръщайки се към министър Христанов.

Храната в училища и детски градини трябва да се доставя само по утвърдени стандарти, каквито имаме всички производители и преработватели. Те работят на светло, отговарят на световните технологии, ползват качествени суровини, припомни Кукушева.

Сигналът й е свързан с непочтени компании в Благоевград, Монтана, Враца, Ботевград, Бургас и Стражица. Очаквам тези фирми да бъдат намерени, посочили сме ги и да бъдат веднага санкционирани и изкарани от сектора на обществените поръчки, призова Мариана Кукушева.

Ежегодно от данъците на всички нас се формира формира бюджет 1,8 млрд. лева, които отиват за детско и ученическо хранене. Това, което децата получават, не прилича на храна. То не само е опасно, не може да се нарече храна. Загубихме три поколения, защото не ги научихме да разпознават полезното и качественото, защото заради такива хитреци компрометираме всички останали браншове, заяви Кукушева.

