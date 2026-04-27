Лошо. Кризата удари и хляба

Цената на горивата удари хляба. В Хасково от днес масовият бял хляб вече е по-скъп с 6 евроцента.

Най-масовият бял хляб, който е най-евтин, от днес вече е 95 евроцента.

„Сиренето стана по две, саламите станаха по 2, а хлябът, като се вдигне с 6 евроцента, и цяла България пищи. Ами горивата се вдигнаха, защо хлябът трябва да е без пари“, попита Веселин Илчев, производител на хляб от Димитровград. Според него поскъпването даже е закъсняло.

„Хлябът трябва да се качва нагоре, да си има качество. С едни 6 евроцента или 10 даже. При 1,40 трябва или да фалираш, или да работиш на загуба и да влошиш качеството. Като ми се вдига цената на суровината, си вдигам цената“, допълни той.

Цените на петрола на борсите остават високи – над 100 долара за барел. Това означава, че и горивата няма да поевтинеят значително в близко бъдеще, коментира в предаването „Тази сутрин“ Светослав Бенчев от Българската петролна и газова асоциация.

„Не очаквам ниски цени в следващите месеци. Дори при нормализиране на ситуацията, те ще останат по-високи от нивата преди конфликта“, коментира той.

Проверка на bTV в страната показа, че големите хлебозаводи не са планирали поскъпване. Изключение прави Стара Загора, където решението с колко да се вдигне цената на хляба ще бъде взето в края на тази седмица.

