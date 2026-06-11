Общество

Българин яде пица в Торино и съсипа БГ мошениците

Още трима като Алибегов трябва да плачат

Българин яде пица в Торино и съсипа БГ мошениците
11 юни 26 | 18:54
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Влади Кирилов

Пица за 8 евро в Торино. Така българинът Георги Гроздев озаглави последната си публикация в социалната мрежа Фейсбук. 

Ето публикацията без редакторска намеса:

Късмет на нашите ресторантьори, ще им е нужен. Ще им трябват поне трима като Алибегов да плачат всеки ден по телевизора, за да ме накарат да размисля.

.. и няма да стигнат.

Предвид факта, че съм изписал километри по теми от ежедневието и проблемите на държавата, най-коментираният и най-лайкван мой пост да е снимка на пица, е толкова безкрайно тъжно...

Ако отделяхте дори една малка част от вашата енергия да се разправяте така за нередностите в държавата, нямаше да се налага да коментираме тази снимка, а другите хора щяха да коментират снимки от България. Дано го осъзнавате това.

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Автор Влади Кирилов

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