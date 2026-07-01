Касова бележка от морето подпали мрежата: Вода за 4 евро, салата за 10

Абсурда с цените у нас продължава. Касова бележка от заведение на българското Черноморие с необичайни цени предизвика вълна от коментари в социалните мрежи. Общата сума на сметката е 76 евро, като част от артикулите в нея будят недоумение у потребители.

Сред най-обсъжданите цени е минерална вода от 1,5 литра, която струва 4,30 евро, докато сайдерът е с цена 4,20 евро – с 0,10 евро по-евтин. В сметката фигурират още пилешка супа за 5,30 евро и салата „Цезар“ за 10,90 евро.

Не става ясно от кое точно заведение на морето е издадена касовата бележка, тъй като тя е споделена онлайн без допълнителен контекст. Публикацията обаче бързо се разпространи и предизвика оживени дебати за цените по курортите у нас.

Авторът на поста изразява недоволство от ценовата политика, като коментира, че „няма как да вървим в нормална посока, ако се смята, че е по-добре да продадеш една бира за 10 евро, отколкото 10 бири за 1 евро“, пише "Марица".

В коментарите под публикацията част от потребителите го подкрепят, докато други отбелязват, че цените в съседни дестинации като Гърция също са се повишили значително през последните сезони.

Темата бе коментирана и от представители на бранша. Председателят на Българската асоциация на заведенията (БАЗ) Българска асоциация на заведенията Ричард Алибегов заяви по-рано, че не приема твърденията за провален туристически сезон и призова за подкрепа към родните заведения.

Ценовите нива по Черноморието остават сред най-дискутираните теми в разгара на летния сезон, като потребителските реакции в социалните мрежи продължават да се увеличават.

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