Касова бележка от морето подпали мрежата: Вода за 4 евро, салата за 10
Не става ясно от кое точно заведение на морето е издадена касовата бележка
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Не става ясно от кое точно заведение на морето е издадена касовата бележка
Боб за 7 евро и вода за 4,86 евро предизвикаха куп коментари
"Ние, потребителите" бият аларма
Каква е промяната
Търговците няма да купуват нови фискални устройства
Тя важи за всички автомати на самообслужване
Гражданите могат да осъществяват контрол върху отчитането на приходите и като използват мобилното приложение
Златна сметка за бърза закуска
Касовата бележка се завъртя в социалните мреги
Приложение в телефона дава важна информация
Предложението на Асен Василев е в пакета данъчни закони
Позиция на Националния Борд по Туризъм
Касова бележка с артикул „ресто” за 2 ст. взриви мрежата
Женско трио триумфира на финала на трети сезон от жребия с касови бележки
„Касовата бележка в Банско е туристическа атракция в механите, туристите се радват като я видят" . Тези думи са казани от бизнесмена и собственик на х...
От 21 юли всички търговци и институции, които дават билети срещу своите услуги, ще трябва да регистрират и отчитат продажбите си чрез фискален касов а...
София. Всеки потребител може да се информира на бензиностанцията за горивото, с което зарежда, като изиска документи от самата бензиностанция, които д...
Мариета Красимирова вече има колекция от 12 сертификата за умни идеи
София. Автоматите за кафе, напитки, сандвичи и дребни стоки (вендинг машини) няма да издават касови бележки на хартия при покупки от тях. Но когато пл...
Набелязаха 5000 търговци, чиито обороти са подозрително малко