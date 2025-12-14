Обрат с касовите бележки! Отваряйте си очите

От онлайн платформата „Ние, потребителите“ алармираха за важна промяна, която ще засегне всички потребители след въвеждането на еврото в България. От 1 януари 2026 г. общата сума на касовите бележки ще се изписва първо в евро, а след това в лева – обратен ред спрямо сегашната практика.

Промяната може да доведе до объркване, особено при по-възрастните хора и при онези, които все още не са свикнали с новата валута. Според експертите това създава предпоставки за недобросъвестни практики и опити за измами.

Габриела Руменова от „Ние, потребителите“ отправи ясен апел към гражданите да бъдат изключително внимателни в преходния период. Тя подчерта, че е важно хората предварително да се запознаят с външния вид на евробанкнотите и с номиналите им, за да избегнат грешки и злоупотреби.

„Най-вече към възрастните хора апелът ми е да не се доверяват на абсолютно никакви лица, които им предлагат услуга да им помогнат да си обменят левовете в брой“, предупреди Руменова. По думите ѝ обмяната на пари се извършва само и единствено в официални институции.

Тя уточни, че Българската народна банка ще обменя левове в евро без ограничение във времето и обема. Освен това услугата ще бъде достъпна в офисите на търговските банки, а в населени места без банкови клонове – в пощенските станции.

От „Ние, потребителите“ призовават гражданите да следят внимателно касовите си бележки след въвеждането на еврото, да проверяват изписаните суми и при съмнение за нередност незабавно да търсят съдействие от компетентните институции.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com