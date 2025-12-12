Обрат с онлайн пазаруването! Нова такса

Обрат настъпва с онлайн пазаруването. Европа въвежда нова такса за малките пратки.

Страните-членки се споразумяха да се прилага фиксиран налог от 3 евро за малки пратки на стойност под 150 евро, влизащи в ЕС предимно чрез електронна търговия, от 1 юли 2026 г.

Тази временна мярка е в отговор на факта, че влизането на такива пратки в Общността без мита води до нелоялна конкуренция за продавачите в ЕС, рискове за здравето и безопасността на потребителите, високи нива на измами и опасения за околната среда.

Мярката ще остане в сила до влизането в сила на постоянното споразумение за такива пратки, договорено през ноември 2025 г.

