Сензационна новина за наш язовир стопли половин България

Отлична новина за сериозна част от страната.

Язовир „Камчия“, основният източник на питейна вода за Бургас, Варна и почти цялото Северно Черноморие, влиза в зимния сезон в значително по-добро състояние спрямо миналата година. Това показва ежедневният бюлетин на МОСВ за 11 декември 2026 г., който „Флагман“ сравни с данните от същата дата през 2024 г.

Според официалната справка, наличният обем в момента е 110,570 млн. куб. м, докато на 11 декември 2024 г. той е бил 105,497 млн. куб. м. Увеличението е ясно видимо – около 5 млн. куб. м повече вода в полза на настоящата година.

Не по-малко важен е показателят за наличния полезен обем - количеството вода, което реално може да се използва за питейно-битови нужди.

През декември 2026 г. той достига 33,04%, докато година по-рано е бил едва 19,47%.

Разликата е следствие от ключова промяна: от 15 май 2025 г. полезният обем на „Камчия“ е актуализиран, след като ВиК–Бургас официално уведомява МОСВ, че водното количество между санитарния и мъртвия обем може безопасно да се използва за питейно-битово водоснабдяване. Исторически това не е прецедент - по данни на дружеството, при водния режим в Бургас през 1989–1991 г. цялото количество между санитарния и мъртвия обем е било пречиствано и подавано към населението.

Така мъртвият обем на язовира - иначе недостъпният воден ресурс - е намален от 76 млн. куб. м през 2024 г. до 48 млн. куб. м през 2026 г. А това незабавно увеличава дела на водата, която може да бъде използвана при нужда.

Регионът влиза в зимата с по-висока сигурност на водоснабдяването. При евентуално сухо лято през 2026 г. рискът от режим е значително по-нисък, отколкото би бил при предишната категоризация на обемите.

Сегашните количества са над средногодишните за този период, което е важен буфер за туристическия сезон по Черноморието.

Макар притокът към язовира в момента да е умерен, а разходът стабилен за сезона, наличната вода дава комфорт както на ВиК операторите, така и на потребителите в Бургас, Варна и други населени места, зависещи от „Камчия“.

Разбира се, имало е и години, когато водата в язовира е била още повече. След обилните януарски дъждове през 2021 година наличните водни количества са достигнали 135 400 млн. куб. метра.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com