Четири нови моста освежават трасето на АМ „Хемус"

На 13 декември около обяд ще бъде отворено движение за превозни средства до 12 тона по новия 3-километров участък от автомагистрала „Хемус“ – от пътния възел „Дерманци“ до връзката с път III-307 Луковит–Угърчин при 103-ия километър. С това приключва строителството на участък 1.

По-рано, на 5 октомври, бяха въведени в експлоатация първите 10 километра между възлите „Боаза“ и „Дерманци“, като работата продължи в оставащите три километра, съобщават от АПИ.

В рамките на участък 1 са изградени пътните възли „Боаза“ и „Дерманци“, които осигуряват връзка с републиканската пътна мрежа. На трасето се намират и четири големи мостови съоръжения над река Вит – при 89-и, 90-и, 91-ви и 98-и километър. Всеки мост има две отделни конструкции за всяка посока на движение, а платната са с по две ленти.

Първият мост при 89-ия километър е с дължина 534 м и 17 отвора, при височина 12 м. Мостът при 90-ия километър има различна дължина за дясното (694,2 м) и лявото (730,7 м) платно. За по-голяма устойчивост във всеки отвор са поставени по пет греди, обединени със стоманобетонна монолитна плоча, съобщи БЛИЦ

