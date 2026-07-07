Драма заради новото мито за онлайн поръчки. Експерти дадоха причините

Въвеждането на новото правило за обмитяване с 3 евро на пратки под 150 евро от страни извън ЕС предизвика масово объркване и неяснота през първата седмица от прилагането му.

Разминаване в таксуването според вида стоки

Официалният регламент на Брюксел гласи, че ако продуктите са от един вид (например три рокли), митото се дължи еднократно (3 евро), а ако са различни (рокля, обувки, чанта), таксата се утроява.

Технически и системни аномалии в платформите

Някои онлайн платформи начисляват митото погрешно за всяка отделна стока (дори и да са еднакви артикули), докато при други таксата се показва като 0 евро (което може да означава, че е скрита в крайната цена).

Притеснения за поскъпване

Българските потребители изразяват сериозни притеснения дали новите правила ще доведат до общо увеличение на цените.

Богомил Николов от „Активни потребители“ направи важно уточнение относно това кой трябва да плаща. В ефира на Нова тв той обясни, че митническата такса се дължи от търговеца/доставчика, а не директно от крайния потребител. Отговорността за декларирането и плащането е изцяло на платформата, поради което купувачът не би трябвало да се вълнува от самия механизъм на събиране. Той потвърди, че митото е нов, несъществуващ досега разход, което обяснява притесненията на хората.

Изпълнителен директор на Българската Е-комерс асоциация Жанет Найденова коментира грешното и различно таксуване в различните сайтове, като заяви, че казусите с некоректно начислени суми най-вероятно се дължат на технически грешки в самите онлайн платформи при внедряването на новите изисквания.

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