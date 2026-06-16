Мая Манолова със сензационни разкрития за цените

Цените на хранителните стоки в страната продължават своето безпощадно и необяснимо катерене нагоре, а оправданията и теоретичните обяснения на икономисти и анализатори стават все по-разнообразни. На този мрачен пазарен фон българското общество все по-остро поставя фундаменталния въпрос доколко ефективна е изобщо защитата на обикновения потребител. Голямото обществено очакване в момента е насочено към това как реално ще се отразят готвените промени в правилата и съставите на Комисията за защита на конкуренцията и Комисията за защита на потребителите върху контрола на пазара и регулаторния надзор, които години наред изглеждат безсилни пред спекулата.

Темата за безконтролното поскъпване и поведението на големите търговски вериги предизвика вълна от яростни политически реакции. Гражданите усещат по собствения си джоб шокиращо високите цени по щандовете и на всички е ясно, че хората няма как да бъдат излъгани чрез евтина реклама, политическа пропаганда, голи обещания и поредното хвърляне на прах в очите от страна на властта. От регулаторите вече се очакват незабавни и сериозни резултати, тъй като в момента супермаркетите просто се опитват изкуствено да замажат критичното положение, да закърпят временно ситуацията и да се снишат, докато бурята от обществено недоволство отмине.

Как немислимото до вчера изведнъж стана възможно

Политическото поведение на бизнеса по време на преговорите за ценовите регулации ясно показа, че монополистите реагират единствено при реален и краен институционален натиск. Лидерът на гражданската платформа „Изправи се.БГ“ Мая Манолова коментира темата в студиото на „Денят On Air“ с остър и директен тон. Тя сподели задоволството си от гледката как представителите на уж недосегаемите търговски вериги изведнъж са се „построили“ пред държавата, кимайки послушно с глава и надпреварвайки се кой ще обещае по-големи отстъпки в новите промоционални кошници.

Пазарният парадокс е огромен. Един мастодонт обещава да намали цените на 30 основни продукта, друг веднага вдига залога на 100 продукта, с което ясно доказват, че досегашните им твърдения за невъзможност за поевтиняване са били чист блъф. Това, което до вчера се обявяваше от икономическата върхушка за абсолютно немислимо и невъзможно – а именно държавата да се намеси и да „пипне“ свободния пазар в защита на гражданите – днес вече се случва без никакъв проблем и веригите бързо капитулираха пред обществения гняв.

Скептицизмът на потребителя: Трик или реално спасение?

Въпреки привидното отстъпление на монополите, потребителските организации остават нащрек. Опитът показва, че големите търговски играчи притежават огромен арсенал от скрити механизми за компенсиране на загубите си. Голямата опасност е, че намаляването на 30 или 100 избрани стоки от първа необходимост може светкавично да бъде платено от купувачите чрез скрито и драстично вдигане на цените на останалите хиляди артикули извън промоционалния списък. Ето защо ролята на Комисията за защита на потребителите и на антимонополната комисия е критична – те трябва да спрат да функционират като статистически бюра и да започнат да налагат сериозни глоби за картелни споразумения и спекула. Българинът няма нужда от предизборни разговори и съвещания, а от реално покупателно самочувствие на касите в магазините.



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