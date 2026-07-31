Село с огърлица от легенди става имотен хит. Къщи като перли до София

На няколко километра от шумната столица има едно село, в което времето сякаш е спряло. Там няма лъскави улици, няма тълпи от туристи, а вечер тишината идва заедно с гледката към светлините на София. Но има нещо друго - история, легенди и усещане за място, което тепърва ще бъде открито.

Това е Балша - селото над София, което събира в едно близостта до града, природата на Стара планина и най-ценния ресурс на XXI век – спокойствието.

Днес все повече хора, уморени от живота в апартаменти и задръствания, търсят не просто имот, а различен начин на живот. И именно места като Балша започват да привличат вниманието.

Къщи на хълма с изглед към София

Балша се намира в северната част на Столична община, в района на Нови Искър, в южните склонове на Западна Стара планина. Селото е на около 20 километра от центъра на София – достатъчно близо, за да остане част от ежедневието на столицата, но достатъчно далеч, за да предложи различен ритъм.

Разположено на около 600 метра надморска височина, Балша има едно от големите предимства на планинските селища около София - по-чист въздух, по-прохладно лято и усещане за простор.

От високите части над селото се разкрива впечатляваща панорама към Софийската котловина. В ясни дни погледът стига далеч – към града, Витоша и планинските масиви около столицата.

Именно тази комбинация започва да променя представите за мястото. Преди купувачите търсеха само разстояние до София. Днес все по-често търсят гледка, двор, чист въздух и пространство.

Балша предлага всичко това.

Малкото село с голямото минало

Историята на Балша е обвита повече в легенди, отколкото в запазени писмени извори. Но именно тези предания дават на мястото онази магия, която липсва на много нови селищни зони около столицата.

Една от най-красивите легенди разказва, че селото съществувало още в праисторически времена, когато Софийската котловина била езеро, чиито води стигали до склоновете на Стара планина и Витоша.

Според преданието три сестри се омъжили и основали три различни селища, които получили техните имена – Балша, Яна и Бояна.

Друга легенда свързва името на селото с местен болярин, който бил дарител на храма „Св. Петка“ и на манастира над селото.

Истината вероятно е по-сложна, но едно е сигурно - районът около Балша е бил обитаван от древността. Тук са откривани следи от старо човешко присъствие, а близостта до древни пътища превръща мястото в част от историята на Софийското поле.

Манастирът на 500-те монаси

Най-голямото чудо на Балша се издига над селото. Това е Балшенският манастир „Св. Теодор Стратилат“ – една от малко познатите обители от духовния кръг на Софийската Мала света гора.

До него води кратък път от селото. Манастирът е разположен на открита височина, откъдето се разкрива широка гледка към Софийското поле. Мястото съчетава тишина, природа и усещане за древност.

За възникването му няма напълно запазени исторически сведения, но местните предания разказват впечатляващи истории. Според една от легендите обителта била основана още по времето на цар Самуил от неговия зет Сеслав и дъщеря му Варвара. Друго предание отвежда началото й към XII век.

Най-силното предание обаче разказва за времето, когато манастирското клепало събирало за молитва повече от 500 монаси.

Дали числото е символично или пази спомен за действително голяма обител, никой не може да каже със сигурност. Но около манастира и днес личат следи от стари зидове и основи на някогашни сгради - жилища, стопански постройки и части от стария комплекс.

Мястото носи усещането, че под тревата и камъните все още лежи забравена история.

Балша - селото, което София започва да открива

Дълго време Балша остава в сянката на по-популярните села около столицата - Бистрица, Панчарево, Лозен. Но именно това днес се превръща в негово предимство.

Тук няма усещане за презастрояване. Няма огромни квартали от затворен тип, които да променят напълно облика на мястото. Вместо това селото запазва традиционния си характер – къщи с дворове, зеленина и спокойствие.

Инфраструктурата е типична за населено място близо до София. До селото има асфалтов достъп, има обществен транспорт до столицата и връзка с район Нови Искър. За ежедневните нужди жителите разчитат както на местни услуги, така и на близостта до София.

Това е един от факторите, които правят района интересен - човек може да живее сред природа, но без да се откъсва от града.

Имотният пазар – последният скрит коз край столицата

Имотният пазар в Балша все още е далеч от цените на най-търсените села около Витоша. Но именно това кара купувачите да поглеждат към него.

Къщи със собствен двор в селото могат да се намерят приблизително между 120 000 и 200 000 евро, като цената зависи силно от състоянието, квадратурата, гледката и размера на парцела. Старите къщи с нужда от ремонт се предлагат значително по-евтино, докато новото строителство с модерни удобства и панорама към София достига по-високи нива.

Парцелите са особено интересни за хората, които искат да построят собствен дом. Регулирани терени с добра достъпност и гледка могат да достигнат около 80–150 евро на квадратен метър, а по-големите и атрактивни имоти с панорама към София се предлагат и по-скъпо.

За разлика от южните села около столицата, където свободните места вече са ограничени, Балша все още има пространство за развитие.

Засега няма мащабно навлизане на големи затворени комплекси, но интересът към района расте. Все повече купувачи търсят именно самостоятелни къщи с двор, а не стандартни апартаменти в комплекси.

Новата перла на София?

Балша вече се превръща в новия имотен хит. Близост до София. Чист въздух. Планина. Панорама. Манастир с вековни тайни. История, която не е изчезнала. И все повече хора, които искат селото с огърлица от легенди да им стане дом.