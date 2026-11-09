Село с изгубено езеро става имотно бижу. Новите къщи на софиянци
Родното място на един от най-големите дарители във възрожденска България привлича все повече хора
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Родното място на един от най-големите дарители във възрожденска България привлича все повече хора
Манастир пази вековни тайни, въздухът е невероятно чист
Още една трагедия разтърси България днес. Двама охранители са намерени мъртви на обект в софийското село Балша, съобщи БТВ. Сигналът е подаден в СДВР...